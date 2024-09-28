Армия Израиля заявила о ликвидации одного из командиров разведки «Хезболлы»

ЦАХАЛ: в Бейруте убит член разведуправления «Хезболлы» Ясин

28 сентября 2024 в 21:57 Размер текста - 17 +

Ясин занимался планированием атак на Израиль Фото: U.S. Army Reserve / Sgt. Zach Mott новость из сюжета Война на Ближнем Востоке Член разведывательного управления боевого крыла шиитского движения «Хезболлах» Хасан Халил Ясин ликвидирован при ударе по Бейруту. Об этом сообщила армия обороны Израиля. «ЦАХАЛ устранил высокопоставленного террориста из разведывательного массива „Хезболлы“, который отвечал за идентификацию гражданских и военных целей», — сообщает армия обороны Израиля в своем telegram-канале. Там также отметили, что он был ликвидирован в результате удара ВВС Израиля по бейрутскому району Дахия, где базируется «Хезболлах». По словам израильской армии Ясин планировал террористические атаки, направленные на израильских мирных жителей и солдат. Также он планировал дополнительные атаки, которые должны были быть осуществлены в ближайшие дни. С начала 2024 года израильские военные силы провели ряд масштабных операций против высшего руководства ливанской шиитской группировки. Так, в серии точечных ударов были уничтожены важные лидеры группировки, включая Ибрагима Акиля, который командовал элитным подразделением «Радван». Тогда же погибли еще 14 высокопоставленных членов группировки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Член разведывательного управления боевого крыла шиитского движения «Хезболлах» Хасан Халил Ясин ликвидирован при ударе по Бейруту. Об этом сообщила армия обороны Израиля. «ЦАХАЛ устранил высокопоставленного террориста из разведывательного массива „Хезболлы“, который отвечал за идентификацию гражданских и военных целей», — сообщает армия обороны Израиля в своем telegram-канале. Там также отметили, что он был ликвидирован в результате удара ВВС Израиля по бейрутскому району Дахия, где базируется «Хезболлах». По словам израильской армии Ясин планировал террористические атаки, направленные на израильских мирных жителей и солдат. Также он планировал дополнительные атаки, которые должны были быть осуществлены в ближайшие дни. С начала 2024 года израильские военные силы провели ряд масштабных операций против высшего руководства ливанской шиитской группировки. Так, в серии точечных ударов были уничтожены важные лидеры группировки, включая Ибрагима Акиля, который командовал элитным подразделением «Радван». Тогда же погибли еще 14 высокопоставленных членов группировки.