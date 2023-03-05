В Госдуме предложили новую льготу для многодетных

В России стоит ввести новую льготу для многодетных семей: сертификат на сумму один миллион рублей, который можно будет использовать для покупки отечественного автомобиля. С таким предложением к правительству выступила первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.
«Считаю, что это [сертификат на покупку автомобиля отечественного производства] позволит значительно улучшить положение многодетных семей, особенно тех, кто проживает в сельской местности. Помимо этого, реализация предложенной программы станет дополнительным стимулом к развитию отечественной автомобильной промышленности», — сообщила Яна Лантратова, ее слова приводит газета «Известия».
Она отметила, что Россия не решила демографическую проблему. Яна Лантратова приводит данные Росстата, согласно которым в 2022 году население РФ сократилось на 555 тыс. человек.
В России действуют разные способы решения демографической проблемы. Среди них: материнский капитал, единое ежемесячное пособие и льготная ипотека. РАПСИ передает, что ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка действует с 1 марта 2023 года. Это выплата объединяет предыдущие пособия, которые действовали ранее.
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