05 марта 2023

В Госдуме предложили новую льготу для многодетных

Депутаты Госдумы предложили выдавать многодетным семьям сертификат на покупку автомобиля
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Курган, семья, дети, многодетная мать, за руку
Возможность купить автомобиль улучшит демографическую ситуацию, рассказала Яна Лантратова Фото:

В России стоит ввести новую льготу для многодетных семей: сертификат на сумму один миллион рублей, который можно будет использовать для покупки отечественного автомобиля. С таким предложением к правительству выступила первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.

«Считаю, что это [сертификат на покупку автомобиля отечественного производства] позволит значительно улучшить положение многодетных семей, особенно тех, кто проживает в сельской местности. Помимо этого, реализация предложенной программы станет дополнительным стимулом к развитию отечественной автомобильной промышленности», — сообщила Яна Лантратова, ее слова приводит газета «Известия».

Она отметила, что Россия не решила демографическую проблему. Яна Лантратова приводит данные Росстата, согласно которым в 2022 году население РФ сократилось на 555 тыс. человек.

В России действуют разные способы решения демографической проблемы. Среди них: материнский капитал, единое ежемесячное пособие и льготная ипотека. РАПСИ передает, что ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка действует с 1 марта 2023 года. Это выплата объединяет предыдущие пособия, которые действовали ранее.

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В России стоит ввести новую льготу для многодетных семей: сертификат на сумму один миллион рублей, который можно будет использовать для покупки отечественного автомобиля. С таким предложением к правительству выступила первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. «Считаю, что это [сертификат на покупку автомобиля отечественного производства] позволит значительно улучшить положение многодетных семей, особенно тех, кто проживает в сельской местности. Помимо этого, реализация предложенной программы станет дополнительным стимулом к развитию отечественной автомобильной промышленности», — сообщила Яна Лантратова, ее слова приводит газета «Известия». Она отметила, что Россия не решила демографическую проблему. Яна Лантратова приводит данные Росстата, согласно которым в 2022 году население РФ сократилось на 555 тыс. человек. В России действуют разные способы решения демографической проблемы. Среди них: материнский капитал, единое ежемесячное пособие и льготная ипотека. РАПСИ передает, что ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка действует с 1 марта 2023 года. Это выплата объединяет предыдущие пособия, которые действовали ранее.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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