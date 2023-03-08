Генсек НАТО сделал неожиданный вывод после подрыва «Северных потоков»

В Североатлантическом альянсе (НАТО) не знают, кто совершил диверсию на газопроводах «Северного потока», который проложен из России в Германию, но признали важность защиты подводных объектов НАТО. Об этом заявил глава альянса Йенс Столтенберг.
«НАТО не знает, кто взорвал „Северные потоки“», — передает слова Столтенберга Ruptly. При этом он подчеркнул, что прошедшая диверсия говорит о том, что альянс должен тщательнее подойти к защите своих подводных объектов критической инфраструктуры.
«Северные потоки» взорвали в конце сентября. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш считает, что приказ о взрыве на газопроводе отдавали в ЦРУ.
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