Генсек НАТО сделал неожиданный вывод после подрыва «Северных потоков»

Генсек НАТО Столтенберг: в альянсе не знают о том, кто взорвал «Северные потоки»
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НАТО. Москва. stock, Йенс Столтенберг, stock
В НАТО обеспокоены защитой своих подводных объектов, заявил Йенс Столтенберг Фото:
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Повреждения «Северных потоков»

В Североатлантическом альянсе (НАТО) не знают, кто совершил диверсию на газопроводах «Северного потока», который проложен из России в Германию, но признали важность защиты подводных объектов НАТО. Об этом заявил глава альянса Йенс Столтенберг.

«НАТО не знает, кто взорвал „Северные потоки“», — передает слова Столтенберга Ruptly. При этом он подчеркнул, что прошедшая диверсия говорит о том, что альянс должен тщательнее подойти к защите своих подводных объектов критической инфраструктуры.

«Северные потоки» взорвали в конце сентября. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш считает, что приказ о взрыве на газопроводе отдавали в ЦРУ.

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В Североатлантическом альянсе (НАТО) не знают, кто совершил диверсию на газопроводах «Северного потока», который проложен из России в Германию, но признали важность защиты подводных объектов НАТО. Об этом заявил глава альянса Йенс Столтенберг. «НАТО не знает, кто взорвал „Северные потоки“», — передает слова Столтенберга Ruptly. При этом он подчеркнул, что прошедшая диверсия говорит о том, что альянс должен тщательнее подойти к защите своих подводных объектов критической инфраструктуры. «Северные потоки» взорвали в конце сентября. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш считает, что приказ о взрыве на газопроводе отдавали в ЦРУ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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