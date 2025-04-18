Ямпольская возглавила Совет по формированию нового стиля РФ при Национальном центре «Россия»

При Национальном центре «Россия» создан Совет по формированию нового стиля РФ. Его возглавила советник президента России Елена Ямпольская. Решение приняли участники совещания, посвященного началу работы над формированием нового российского стиля в сфере государственных визуальных коммуникаций.
«По предложению участников было принято решение о создании совета при Национальном центре „Россия“ по формированию нового российского стиля под руководством Елены Ямпольской», — говорится на официальном сайте центра. В состав совета войдут представители ведущих вузов страны, а также профильные эксперты в области дизайна и архитектуры.
В ходе совещания Ямпольская подчеркнула, что в стране до этого дня отсутствовал системный подход к созданию национально ориентированной среды в общественных пространствах. Однако благодаря президенту Владимиру Путину, который поддержал ее инициативу о создании нового российского стиля, работа в этом направлении уже началась. Ведется она на базе Национального центра «Россия».
Замначальника управления президента РФ по общественным проектам Алексей Жарич, который также присутствовал на встрече, заявил, что формирование нового российского стиля — это стратегически важное направление государственной политики в области визуальных коммуникаций, требующее четкой работы, создания нормативной базы и вовлечения всех заинтересованных властей. По его мнению, системный подход поможет создать визуальную среду, отражающую национальную идентичность и укрепляющую культурный суверенитет России.
Сегодня в Национальном центре «Россия» прошло совещание по поручению президента РФ Владимира Путина. Оно было посвящено формированию нового российского стиля в государственных визуальных коммуникациях. В нем приняли участие представители власти, вузов, а также эксперты в области дизайна и архитектуры.
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