Истребители из Словакии поедут на Украину по суше

31 марта 2023 в 13:00 Размер текста - 17 +

Истребители из Словакии будут перевезены на Украину по суше, рассказал глава минобороны страны Ярослав Надь Фото: Министерство обороны Великобритании Истребители МиГ-29, которые Словакия пообещала передать Киеву, будут привезены по суше. Об этом рассказал временно назначенный министр обороны Словацкой Республики Ярослав Надь во время своего визита на Украину. «Помимо четырех истребителей МиГ-29, которые украинские пилоты захватили неделю назад, в Украину по суше постепенно прибывают и другие МиГи», — заявил Ярослав Надь, его цитирует издание Teraz . Всего Словакия передаст Киеву 13 военных самолетов. Словакия передала часть военных самолетов Киеву на прошлой неделе, остальные истребители будут отправлены в ближайшее время. Экс-премьер Словакии, глава партии Smer Робер Фицо сообщил, что передача истребителей проводится c грубыми нарушениями Конституции страны. Smer подала в суд на правительство Словакии. Ранее стало известно, что Ярослав Надь прибыл на Украину, передает «Федеральное агентство новостей». Он встретится с главой минобороны Украины Алексеем Резниковым.

Истребители МиГ-29, которые Словакия пообещала передать Киеву, будут привезены по суше. Об этом рассказал временно назначенный министр обороны Словацкой Республики Ярослав Надь во время своего визита на Украину. «Помимо четырех истребителей МиГ-29, которые украинские пилоты захватили неделю назад, в Украину по суше постепенно прибывают и другие МиГи», — заявил Ярослав Надь, его цитирует издание Teraz. Всего Словакия передаст Киеву 13 военных самолетов. Словакия передала часть военных самолетов Киеву на прошлой неделе, остальные истребители будут отправлены в ближайшее время. Экс-премьер Словакии, глава партии Smer Робер Фицо сообщил, что передача истребителей проводится c грубыми нарушениями Конституции страны. Smer подала в суд на правительство Словакии. Ранее стало известно, что Ярослав Надь прибыл на Украину, передает «Федеральное агентство новостей». Он встретится с главой минобороны Украины Алексеем Резниковым.