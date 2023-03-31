Истребители из Словакии поедут на Украину по суше

Истребители МиГ-29, которые Словакия пообещала передать Киеву, будут привезены по суше. Об этом рассказал временно назначенный министр обороны Словацкой Республики Ярослав Надь во время своего визита на Украину.
«Помимо четырех истребителей МиГ-29, которые украинские пилоты захватили неделю назад, в Украину по суше постепенно прибывают и другие МиГи», — заявил Ярослав Надь, его цитирует издание
Словакия передала часть военных самолетов Киеву на прошлой неделе, остальные истребители будут отправлены в ближайшее время. Экс-премьер Словакии, глава партии Smer Робер Фицо сообщил, что передача истребителей проводится c грубыми нарушениями Конституции страны. Smer подала в суд на правительство Словакии. Ранее стало известно, что Ярослав Надь прибыл на Украину, передает «Федеральное агентство новостей». Он встретится с главой минобороны Украины Алексеем Резниковым.
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