Истребители из Словакии поедут на Украину по суше

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Вооруженные силы Великобритании. stock, нато, миг-29, истребитель, stock
Истребители из Словакии будут перевезены на Украину по суше, рассказал глава минобороны страны Ярослав Надь Фото:

Истребители МиГ-29, которые Словакия пообещала передать Киеву, будут привезены по суше. Об этом рассказал временно назначенный министр обороны Словацкой Республики Ярослав Надь во время своего визита на Украину.

«Помимо четырех истребителей МиГ-29, которые украинские пилоты захватили неделю назад, в Украину по суше постепенно прибывают и другие МиГи», — заявил Ярослав Надь, его цитирует издание Teraz. Всего Словакия передаст Киеву 13 военных самолетов.

Словакия передала часть военных самолетов Киеву на прошлой неделе, остальные истребители будут отправлены в ближайшее время. Экс-премьер Словакии, глава партии Smer Робер Фицо сообщил, что передача истребителей проводится c грубыми нарушениями Конституции страны. Smer подала в суд на правительство Словакии. Ранее стало известно, что Ярослав Надь прибыл на Украину, передает «Федеральное агентство новостей». Он встретится с главой минобороны Украины Алексеем Резниковым.

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Истребители МиГ-29, которые Словакия пообещала передать Киеву, будут привезены по суше. Об этом рассказал временно назначенный министр обороны Словацкой Республики Ярослав Надь во время своего визита на Украину. «Помимо четырех истребителей МиГ-29, которые украинские пилоты захватили неделю назад, в Украину по суше постепенно прибывают и другие МиГи», — заявил Ярослав Надь, его цитирует издание Teraz. Всего Словакия передаст Киеву 13 военных самолетов. Словакия передала часть военных самолетов Киеву на прошлой неделе, остальные истребители будут отправлены в ближайшее время. Экс-премьер Словакии, глава партии Smer Робер Фицо сообщил, что передача истребителей проводится c грубыми нарушениями Конституции страны. Smer подала в суд на правительство Словакии. Ранее стало известно, что Ярослав Надь прибыл на Украину, передает «Федеральное агентство новостей». Он встретится с главой минобороны Украины Алексеем Резниковым.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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