Путин на полях ШОС встретился с премьером Вьетнама

Президент России Владимир Путин провел встречу с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который проходит 1 сентября в китайском городе Тяньцзинь. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
«Владимир Путин и премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тинь направляются на двустороннюю встречу», — написали в telegram-канале Кремля. Вьетнамский премьер принимает участие в мероприятиях форума в статусе гостя по приглашению принимающей стороны.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в гостиницу Ritz-Carlton, где прошла его встреча с главой России Владимиром Путиным. Глава Турецкой Республики прибыл на переговоры с российским лидером и поприветствовал участников встречи. На площадке саммита ШОС работают корреспонденты URA.RU Екатерина Лазарева и Роман Наумов. За всеми новостями следите в новостном сюжете агентства.
