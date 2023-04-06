Путин назвал задачу российских военных в Донбассе

Путин: цель ВС РФ — остановить обстрелы Донбасса ВСУ
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Путин в Астане. Астана, путин владимир
Президент РФ озвучил одну из задач российских военных Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Задача российских войск — полностью остановить обстрелы Вооруженных сил Украины территорий Донбасса. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе рабочей встречи с врио главы Донецкой народной республики Денисом Пушилиным.

«Задача всех наших военных формирований — сделать так, чтобы вообще не было обстрелов [территорий Донбасса]», — сказал Владимир Путин. Трансляция его встречи с Пушилиным ведется на телеканале «Россия 24».

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Задача российских войск — полностью остановить обстрелы Вооруженных сил Украины территорий Донбасса. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе рабочей встречи с врио главы Донецкой народной республики Денисом Пушилиным. «Задача всех наших военных формирований — сделать так, чтобы вообще не было обстрелов [территорий Донбасса]», — сказал Владимир Путин. Трансляция его встречи с Пушилиным ведется на телеканале «Россия 24».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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