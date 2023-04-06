Путин назвал задачу российских военных в Донбассе

Путин: цель ВС РФ — остановить обстрелы Донбасса ВСУ

06 апреля 2023 в 15:37 Размер текста - 17 +

Президент РФ озвучил одну из задач российских военных Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Задача российских войск — полностью остановить обстрелы Вооруженных сил Украины территорий Донбасса. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе рабочей встречи с врио главы Донецкой народной республики Денисом Пушилиным. «Задача всех наших военных формирований — сделать так, чтобы вообще не было обстрелов [территорий Донбасса]», — сказал Владимир Путин. Трансляция его встречи с Пушилиным ведется на телеканале «Россия 24».

Задача российских войск — полностью остановить обстрелы Вооруженных сил Украины территорий Донбасса. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе рабочей встречи с врио главы Донецкой народной республики Денисом Пушилиным. «Задача всех наших военных формирований — сделать так, чтобы вообще не было обстрелов [территорий Донбасса]», — сказал Владимир Путин. Трансляция его встречи с Пушилиным ведется на телеканале «Россия 24».