Путин назвал задачу российских военных в Донбассе

Президент РФ озвучил одну из задач российских военных
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Задача российских войск — полностью остановить обстрелы Вооруженных сил Украины территорий Донбасса. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе рабочей встречи с врио главы Донецкой народной республики Денисом Пушилиным.
«Задача всех наших военных формирований — сделать так, чтобы вообще не было обстрелов [территорий Донбасса]», — сказал Владимир Путин. Трансляция его встречи с Пушилиным ведется на телеканале «Россия 24».
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