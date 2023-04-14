Politico раскрыла тайного союзника Украины в Европе

Politico: Венгрия является тайным союзником Украины в Европе

14 апреля 2023 в 11:47 Размер текста - 17 +

Венгрия предоставляет свое воздушное пространство для перенаправления оружия на Украину, пишет Politico Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Европе выявили тайного союзника Украины в лице Венгрии, которая позволяет доставлять вооружение Киеву через свое воздушное пространство. Об этом пишет американская газета Politico. «Венгрия тайно дала согласие странам НАТО перевозить через свое воздушное пространство оружие для Украины», — говорится в материале газеты . Автор отметил, что данная информация была взята из ранее опубликованных секретных документов Пентагона. Также в материале напомнили, что Венгрия давала обещания на запрет использования своего воздушного пространства для подобных целей. Ранее Венгрия демонстрировала несогласие с политикой Запад по отношению к Украине. Власти США, по сообщениям СМИ, планировали ввод санкций против этой страны за нежелание следовать общему курсу западных стран. Также министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто высказывал в адрес Украины претензии за грубую мобилизацию закарпатских венгров в ряды ВСУ, передает Life . Политолог Станислав Бышок выразил мнение, что позиция Венгрии может привести к ссоре между США и Евросоюзом, сообщает Nation News.

В Европе выявили тайного союзника Украины в лице Венгрии, которая позволяет доставлять вооружение Киеву через свое воздушное пространство. Об этом пишет американская газета Politico. «Венгрия тайно дала согласие странам НАТО перевозить через свое воздушное пространство оружие для Украины», — говорится в материале газеты. Автор отметил, что данная информация была взята из ранее опубликованных секретных документов Пентагона. Также в материале напомнили, что Венгрия давала обещания на запрет использования своего воздушного пространства для подобных целей. Ранее Венгрия демонстрировала несогласие с политикой Запад по отношению к Украине. Власти США, по сообщениям СМИ, планировали ввод санкций против этой страны за нежелание следовать общему курсу западных стран. Также министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто высказывал в адрес Украины претензии за грубую мобилизацию закарпатских венгров в ряды ВСУ, передает Life. Политолог Станислав Бышок выразил мнение, что позиция Венгрии может привести к ссоре между США и Евросоюзом, сообщает Nation News.