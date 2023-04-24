Кириенко назвал цель стран, которые пытаются воевать против РФ

Кириенко: страны, которые воюют против России, хотят ее полного уничтожения

24 апреля 2023 в 13:53 Размер текста - 17 +

Сергей Кириенко заявил, что враги России добиваются ее полного уничтожения Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Страны, которые ведут войну против России, пытаются добиться ее полного исчезновения. Об этом сообщил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко в ходе своего выступления на просветительском марафоне «Знание». «Цель тех, кто пытается воевать сегодня против России, чтобы Россия перестала существовать», — заявил Сергей Кириенко. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. Кириенко отметил, что это подтверждает количество санкций, которое раньше никогда не вводилось против одной страны. Кириенко отметил, что против России ведется как экономическая, так и информационно-психологическая война. «Попытки оторвать нас от нашей истории, того, во что верили, за что боролись наши предки», — сказал Сергей Кириенко. Россия ведет специальную военную операцию с 24 февраля 2022 года. В цели спецоперации входит помощь мирным жителям Донбасса, а также денацификация и демилитаризация Украины. Кириенко отметил, что возможность внести свой вклад в победу есть у каждого гражданина России, передает телеканал 360.

Страны, которые ведут войну против России, пытаются добиться ее полного исчезновения. Об этом сообщил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко в ходе своего выступления на просветительском марафоне «Знание». «Цель тех, кто пытается воевать сегодня против России, чтобы Россия перестала существовать», — заявил Сергей Кириенко. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. Кириенко отметил, что это подтверждает количество санкций, которое раньше никогда не вводилось против одной страны. Кириенко отметил, что против России ведется как экономическая, так и информационно-психологическая война. «Попытки оторвать нас от нашей истории, того, во что верили, за что боролись наши предки», — сказал Сергей Кириенко. Россия ведет специальную военную операцию с 24 февраля 2022 года. В цели спецоперации входит помощь мирным жителям Донбасса, а также денацификация и демилитаризация Украины. Кириенко отметил, что возможность внести свой вклад в победу есть у каждого гражданина России, передает телеканал 360.