Курганским водителям нефтевозов обещают платить до 250 тысяч рублей в ЯНАО

Водителям нефтевозов из Курганской области обещают платить до 250 тысяч рублей за работу на территории ЯНАО или в Якутии. Соответствующее объявление опубликовано на популярном сайте продаж.
«Срочно требуются водители нефтевоза с категорией „Е“ для работы вахтовым методом в ЯНАО в городе Губкинский или Республика Саха (Якутия) в городе Ленск. Автомобили новые VOLVO, SITRAK, SHACMAN с полуприцепом-цистерной. Зарплата: от 160 000 до 250 000 рублей», — указано в сообщении в разделе «работа» на портале «Авито».
Работодатель обещает официальное трудоустройство и полный соцпакет. Соискателей предупреждают, что межвахтовый отдых будет оплачиваться в размере МРОТ. Компания возьмет на себя расходы по транспортировке к месту работы и обратно. В объявлении говорится, что сотрудники будут проживать в четырехместном вагоне-доме.
Ранее жителей Курганской области приглашали прокладывать и ремонтировать газо-нефтепровод в Ямало-Ненецком автономном округе. Вахтовикам обещали зарплату до 330 тысяч рублей. Также курганским дальнобойщикам предлагали зарплату до 120 тысяч рублей за рейсы по территории УрФО и в Казахстан. Сообщалось, что для перевозки грузов соискателей обеспечат автомобилем МАЗ.
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