Курганским водителям нефтевозов обещают платить до 250 тысяч рублей в ЯНАО

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Клипарт. Екатеринбург, огнеопасно, цистерна
Курганских водителей зовут работать в ЯНАО и Якутию Фото:

Водителям нефтевозов из Курганской области обещают платить до 250 тысяч рублей за работу на территории ЯНАО или в Якутии. Соответствующее объявление опубликовано на популярном сайте продаж.

«Срочно требуются водители нефтевоза с категорией „Е“ для работы вахтовым методом в ЯНАО в городе Губкинский или Республика Саха (Якутия) в городе Ленск. Автомобили новые VOLVO, SITRAK, SHACMAN с полуприцепом-цистерной. Зарплата: от 160 000 до 250 000 рублей», — указано в сообщении в разделе «работа» на портале «Авито».

Работодатель обещает официальное трудоустройство и полный соцпакет. Соискателей предупреждают, что межвахтовый отдых будет оплачиваться в размере МРОТ. Компания возьмет на себя расходы по транспортировке к месту работы и обратно. В объявлении говорится, что сотрудники будут проживать в четырехместном вагоне-доме.

Ранее жителей Курганской области приглашали прокладывать и ремонтировать газо-нефтепровод в Ямало-Ненецком автономном округе. Вахтовикам обещали зарплату до 330 тысяч рублей. Также курганским дальнобойщикам предлагали зарплату до 120 тысяч рублей за рейсы по территории УрФО и в Казахстан. Сообщалось, что для перевозки грузов соискателей обеспечат автомобилем МАЗ.

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Водителям нефтевозов из Курганской области обещают платить до 250 тысяч рублей за работу на территории ЯНАО или в Якутии. Соответствующее объявление опубликовано на популярном сайте продаж. «Срочно требуются водители нефтевоза с категорией „Е“ для работы вахтовым методом в ЯНАО в городе Губкинский или Республика Саха (Якутия) в городе Ленск. Автомобили новые VOLVO, SITRAK, SHACMAN с полуприцепом-цистерной. Зарплата: от 160 000 до 250 000 рублей», — указано в сообщении в разделе «работа» на портале «Авито». Работодатель обещает официальное трудоустройство и полный соцпакет. Соискателей предупреждают, что межвахтовый отдых будет оплачиваться в размере МРОТ. Компания возьмет на себя расходы по транспортировке к месту работы и обратно. В объявлении говорится, что сотрудники будут проживать в четырехместном вагоне-доме. Ранее жителей Курганской области приглашали прокладывать и ремонтировать газо-нефтепровод в Ямало-Ненецком автономном округе. Вахтовикам обещали зарплату до 330 тысяч рублей. Также курганским дальнобойщикам предлагали зарплату до 120 тысяч рублей за рейсы по территории УрФО и в Казахстан. Сообщалось, что для перевозки грузов соискателей обеспечат автомобилем МАЗ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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