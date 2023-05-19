Курганским водителям нефтевозов обещают платить до 250 тысяч рублей в ЯНАО

19 мая 2023 в 05:42 Размер текста - 17 +

Курганских водителей зовут работать в ЯНАО и Якутию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Водителям нефтевозов из Курганской области обещают платить до 250 тысяч рублей за работу на территории ЯНАО или в Якутии. Соответствующее объявление опубликовано на популярном сайте продаж. «Срочно требуются водители нефтевоза с категорией „Е“ для работы вахтовым методом в ЯНАО в городе Губкинский или Республика Саха (Якутия) в городе Ленск. Автомобили новые VOLVO, SITRAK, SHACMAN с полуприцепом-цистерной. Зарплата: от 160 000 до 250 000 рублей», — указано в сообщении в разделе «работа» на портале «Авито». Работодатель обещает официальное трудоустройство и полный соцпакет. Соискателей предупреждают, что межвахтовый отдых будет оплачиваться в размере МРОТ. Компания возьмет на себя расходы по транспортировке к месту работы и обратно. В объявлении говорится, что сотрудники будут проживать в четырехместном вагоне-доме. Ранее жителей Курганской области приглашали прокладывать и ремонтировать газо-нефтепровод в Ямало-Ненецком автономном округе. Вахтовикам обещали зарплату до 330 тысяч рублей. Также курганским дальнобойщикам предлагали зарплату до 120 тысяч рублей за рейсы по территории УрФО и в Казахстан. Сообщалось, что для перевозки грузов соискателей обеспечат автомобилем МАЗ.

Водителям нефтевозов из Курганской области обещают платить до 250 тысяч рублей за работу на территории ЯНАО или в Якутии. Соответствующее объявление опубликовано на популярном сайте продаж. «Срочно требуются водители нефтевоза с категорией „Е“ для работы вахтовым методом в ЯНАО в городе Губкинский или Республика Саха (Якутия) в городе Ленск. Автомобили новые VOLVO, SITRAK, SHACMAN с полуприцепом-цистерной. Зарплата: от 160 000 до 250 000 рублей», — указано в сообщении в разделе «работа» на портале «Авито». Работодатель обещает официальное трудоустройство и полный соцпакет. Соискателей предупреждают, что межвахтовый отдых будет оплачиваться в размере МРОТ. Компания возьмет на себя расходы по транспортировке к месту работы и обратно. В объявлении говорится, что сотрудники будут проживать в четырехместном вагоне-доме. Ранее жителей Курганской области приглашали прокладывать и ремонтировать газо-нефтепровод в Ямало-Ненецком автономном округе. Вахтовикам обещали зарплату до 330 тысяч рублей. Также курганским дальнобойщикам предлагали зарплату до 120 тысяч рублей за рейсы по территории УрФО и в Казахстан. Сообщалось, что для перевозки грузов соискателей обеспечат автомобилем МАЗ.