Польша подняла в небо истребители, опасаясь атаки БПЛА

Польша опасается беспилотников
Польша подняла в небо истребители из-за опасения атаки БПЛА на западе Украины. Также небо над республикой патрулируют самолеты НАТО. Как сообщает Оперативное командование польских вооруженных сил, в воздушном пространстве страны началась операция военной авиации. Пост опубликован в социальной сети X.
