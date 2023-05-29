WADA объявило РФ лидером по допинговым нарушениям в 2020 году

29 мая 2023 в 23:28 Размер текста - 17 +

В ВАДА нашли 135 случаев нарушения со стороны российских спортсменов Фото: Николай Бастриков © URA.RU Российская Федерация оказалась лидером в антирейтинге Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) по количеству допинговых нарушений за 2020 год. По мнению организации, отечественные спортсмены 135 раз попадались на обходе правил, о чем сообщили в своем отчете. «Наибольшее количество допинговых нарушений зафиксировано у Российской Федерации, где спортсменов обвинили 135 раз», — указано в документе , которое опубликовали ВАДА. По их информации, среди российских спортсменов большее количество нарушений замечено в атлетике, где оказалось 40 подобных ситуаций, и в пауэрлифтинге с 17 моментами мошенничества. Следующей по количеству нарушений оказалась Индия и США, где зафиксировали 59 и 57 таких случаев. Украина расположилась на пятой строчке с 39 моментами допинговых махинаций. Ранее стало известно, что Россию отстранили от выступления на международных спортивных соревнованиях из-за ситуации на Украине. РФ также не сможет участвовать в Паралимпиаде-2022, передали в «Ридусе». Ранее URA.RU сообщало, что отстраненных спортсменов из России продолжат проверять на допинг. Такую рекомендацию озвучили в ВАДА, где указали на собственные оценки рисков и планов. Российская антидопинговая организация приняла это предложение.

Российская Федерация оказалась лидером в антирейтинге Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) по количеству допинговых нарушений за 2020 год. По мнению организации, отечественные спортсмены 135 раз попадались на обходе правил, о чем сообщили в своем отчете. «Наибольшее количество допинговых нарушений зафиксировано у Российской Федерации, где спортсменов обвинили 135 раз», — указано в документе, которое опубликовали ВАДА. По их информации, среди российских спортсменов большее количество нарушений замечено в атлетике, где оказалось 40 подобных ситуаций, и в пауэрлифтинге с 17 моментами мошенничества. Следующей по количеству нарушений оказалась Индия и США, где зафиксировали 59 и 57 таких случаев. Украина расположилась на пятой строчке с 39 моментами допинговых махинаций. Ранее стало известно, что Россию отстранили от выступления на международных спортивных соревнованиях из-за ситуации на Украине. РФ также не сможет участвовать в Паралимпиаде-2022, передали в «Ридусе». Ранее URA.RU сообщало, что отстраненных спортсменов из России продолжат проверять на допинг. Такую рекомендацию озвучили в ВАДА, где указали на собственные оценки рисков и планов. Российская антидопинговая организация приняла это предложение.