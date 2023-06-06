Пользователи Twitter осудили Зеленского за подрыв Каховской ГЭС

07 июня 2023 в 08:30 Размер текста - 17 +

Комментаторы уверены, что Владимиру Зеленскому придется ответить за свои преступления Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Удар ВСУ по Каховской ГЭС Пользователи Twitter осудили президента Украины Владимира Зеленского в комментариях под публикацией о подрыве Каховской ГЭС. По мнению комментаторов, украинский президент лжет и ему придется ответить за свои преступления. «Я бы, скорее всего, поверил вам, если бы вы сами на себя не настучали в Washington Post. Вы действительно считаете, что патологическая ложь поможет вам победить?» — спросил Chamus. С ним солидарен другой пользователь, заявив, что Зеленский — лжец, пропагандист, попрошайка и вор. Комментатор Derek Broes написал, что президент — марионетка НАТО, которая делает все для своих рабовладельцев. USAJustice101 уверен, что единственный террорист — это Владимир Зеленский. Пользователь Dexter заявил, что никому не нужны оружие и нацистские флаги украинского президента на границах. А комментатор andrusca_andrei присоединился, сказав, что главе Украины придется ответить за свои преступления. Ранее Каховская ГЭС была разрушена в результате обстрелов Вооруженных сил Украины. Новую Каховку затопило из-за поднятия воды. МИД России назвал подрыв гидроэлектростанции террористическим актом, передает «Национальная служба новостей». Министр обороны Сергей Шойгу заявил о долговременных последствиях из-за взрыва Каховской ГЭС для экологии, сообщает «телеканал 360». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пользователи Twitter осудили президента Украины Владимира Зеленского в комментариях под публикацией о подрыве Каховской ГЭС. По мнению комментаторов, украинский президент лжет и ему придется ответить за свои преступления. «Я бы, скорее всего, поверил вам, если бы вы сами на себя не настучали в Washington Post. Вы действительно считаете, что патологическая ложь поможет вам победить?» — спросил Chamus. С ним солидарен другой пользователь, заявив, что Зеленский — лжец, пропагандист, попрошайка и вор. Комментатор Derek Broes написал, что президент — марионетка НАТО, которая делает все для своих рабовладельцев. USAJustice101 уверен, что единственный террорист — это Владимир Зеленский. Пользователь Dexter заявил, что никому не нужны оружие и нацистские флаги украинского президента на границах. А комментатор andrusca_andrei присоединился, сказав, что главе Украины придется ответить за свои преступления. Ранее Каховская ГЭС была разрушена в результате обстрелов Вооруженных сил Украины. Новую Каховку затопило из-за поднятия воды. МИД России назвал подрыв гидроэлектростанции террористическим актом, передает «Национальная служба новостей». Министр обороны Сергей Шойгу заявил о долговременных последствиях из-за взрыва Каховской ГЭС для экологии, сообщает «телеканал 360».