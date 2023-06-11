Херш: большая часть планеты поддерживает российскую спецоперацию

12 июня 2023 в 01:13 Размер текста - 17 +

Большая часть мировой общественности поддерживает российскую спецоперацию Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Большая часть мировой общественности поддерживает спецоперацию, которую проводит Россия на Украине. При этом к политике США постепенно утрачивается доверие. Об этом сказал американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш. «Доля стран, в особенности в Африке и Азии, которые перестали быть проамериканскими и стали пророссийскими, достаточно разительна. Значительно больше, чем половины населения Земли поддерживают Россию в ее [спецоперации]», — отметил Херш на программе британского политика и журналиста Джорджа Гэллоуэя. По словам Херша, дела России стали хуже, чем до начала спецоперации, однако представлять то, что страна в отчаянии, совершенно неверно. При этом, по его мнению, доверие общественности к США с каждым днем утрачивается, а контрнаступление украинской армии принесет для самой Украины и для США самые негативные последствия. Ранее представители США и Британии заявили о расширении обмена данными для выявления физических и юридических лиц, которые так или иначе поддерживают спецоперацию РФ на Украине. Совместное заявление стран опубликовано на сайте Белого дома.

Большая часть мировой общественности поддерживает спецоперацию, которую проводит Россия на Украине. При этом к политике США постепенно утрачивается доверие. Об этом сказал американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш. «Доля стран, в особенности в Африке и Азии, которые перестали быть проамериканскими и стали пророссийскими, достаточно разительна. Значительно больше, чем половины населения Земли поддерживают Россию в ее [спецоперации]», — отметил Херш на программе британского политика и журналиста Джорджа Гэллоуэя. По словам Херша, дела России стали хуже, чем до начала спецоперации, однако представлять то, что страна в отчаянии, совершенно неверно. При этом, по его мнению, доверие общественности к США с каждым днем утрачивается, а контрнаступление украинской армии принесет для самой Украины и для США самые негативные последствия. Ранее представители США и Британии заявили о расширении обмена данными для выявления физических и юридических лиц, которые так или иначе поддерживают спецоперацию РФ на Украине. Совместное заявление стран опубликовано на сайте Белого дома.