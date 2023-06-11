Херш: большая часть планеты поддерживает российскую спецоперацию

Большая часть мировой общественности поддерживает спецоперацию, которую проводит Россия на Украине. При этом к политике США постепенно утрачивается доверие. Об этом сказал американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.
«Доля стран, в особенности в Африке и Азии, которые перестали быть проамериканскими и стали пророссийскими, достаточно разительна. Значительно больше, чем половины населения Земли поддерживают Россию в ее [спецоперации]», — отметил Херш
По словам Херша, дела России стали хуже, чем до начала спецоперации, однако представлять то, что страна в отчаянии, совершенно неверно. При этом, по его мнению, доверие общественности к США с каждым днем утрачивается, а контрнаступление украинской армии принесет для самой Украины и для США самые негативные последствия.
Ранее представители США и Британии заявили о расширении обмена данными для выявления физических и юридических лиц, которые так или иначе поддерживают спецоперацию РФ на Украине. Совместное заявление стран опубликовано на сайте Белого дома.
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