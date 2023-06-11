11 июня 2023

Херш: большая часть планеты поддерживает российскую спецоперацию

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Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, милитари, каска, автомат, калашников, армия, оружие, война, добровольцы, спецоперация, чвк, сво, наемники
Большая часть мировой общественности поддерживает российскую спецоперацию Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Большая часть мировой общественности поддерживает спецоперацию, которую проводит Россия на Украине. При этом к политике США постепенно утрачивается доверие. Об этом сказал американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.

«Доля стран, в особенности в Африке и Азии, которые перестали быть проамериканскими и стали пророссийскими, достаточно разительна. Значительно больше, чем половины населения Земли поддерживают Россию в ее [спецоперации]», — отметил Херш на программе британского политика и журналиста Джорджа Гэллоуэя.

По словам Херша, дела России стали хуже, чем до начала спецоперации, однако представлять то, что страна в отчаянии, совершенно неверно. При этом, по его мнению, доверие общественности к США с каждым днем утрачивается, а контрнаступление украинской армии принесет для самой Украины и для США самые негативные последствия.

Ранее представители США и Британии заявили о расширении обмена данными для выявления физических и юридических лиц, которые так или иначе поддерживают спецоперацию РФ на Украине. Совместное заявление стран опубликовано на сайте Белого дома.

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Большая часть мировой общественности поддерживает спецоперацию, которую проводит Россия на Украине. При этом к политике США постепенно утрачивается доверие. Об этом сказал американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш. «Доля стран, в особенности в Африке и Азии, которые перестали быть проамериканскими и стали пророссийскими, достаточно разительна. Значительно больше, чем половины населения Земли поддерживают Россию в ее [спецоперации]», — отметил Херш на программе британского политика и журналиста Джорджа Гэллоуэя. По словам Херша, дела России стали хуже, чем до начала спецоперации, однако представлять то, что страна в отчаянии, совершенно неверно. При этом, по его мнению, доверие общественности к США с каждым днем утрачивается, а контрнаступление украинской армии принесет для самой Украины и для США самые негативные последствия. Ранее представители США и Британии заявили о расширении обмена данными для выявления физических и юридических лиц, которые так или иначе поддерживают спецоперацию РФ на Украине. Совместное заявление стран опубликовано на сайте Белого дома.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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