ЦБ предсказал банкам рекордную прибыль в 2023 году 14 июня 2023 в 00:50 Размер текста - 17 + Прибыль банковского сектора может превысить 2 трлн рублей, заявили в ЦБ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Прибыль банковского сектора в России в 2023 году может превысить 2 трлн рублей. Об этом сообщили в Центробанке. «На изменение прогноза повлияли значительная маржа и высокие фактические показатели начала года, в том числе из-за валютной переоценки на фоне ослабления рубля», — указали в ЦБ. Уточняется, что прогноз по росту кредитования компаний повышен до 9-13% с учетом сильных показателей первого квартала (+2,8%) и апреля (+1,7%). Также отмечено, что, несмотря на завершение программы «ипотеки от застройщика», в розничном кредитовании растет ипотека. Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина посоветовала откладывать сбережения в рублях. По ее словам, сбережения в национальной валюте обеспечивают покупательную способность рубля, пишет МК . Также в ЦБ заявляли о возможных рисках роста потребительских цен и ускорения инфляции, передает «Национальная служба новостей». Прибыль банковского сектора в России в 2023 году может превысить 2 трлн рублей. Об этом сообщили в Центробанке. «На изменение прогноза повлияли значительная маржа и высокие фактические показатели начала года, в том числе из-за валютной переоценки на фоне ослабления рубля», — указали в ЦБ. Уточняется, что прогноз по росту кредитования компаний повышен до 9-13% с учетом сильных показателей первого квартала (+2,8%) и апреля (+1,7%). Также отмечено, что, несмотря на завершение программы «ипотеки от застройщика», в розничном кредитовании растет ипотека. Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина посоветовала откладывать сбережения в рублях. По ее словам, сбережения в национальной валюте обеспечивают покупательную способность рубля, пишет МК. Также в ЦБ заявляли о возможных рисках роста потребительских цен и ускорения инфляции, передает «Национальная служба новостей». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям