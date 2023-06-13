13 июня 2023

ЦБ предсказал банкам рекордную прибыль в 2023 году

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Разное. Курган, центробанк, банк россии
Прибыль банковского сектора может превысить 2 трлн рублей, заявили в ЦБ Фото:

Прибыль банковского сектора в России в 2023 году может превысить 2 трлн рублей. Об этом сообщили в Центробанке.

«На изменение прогноза повлияли значительная маржа и высокие фактические показатели начала года, в том числе из-за валютной переоценки на фоне ослабления рубля», — указали в ЦБ. Уточняется, что прогноз по росту кредитования компаний повышен до 9-13% с учетом сильных показателей первого квартала (+2,8%) и апреля (+1,7%). Также отмечено, что, несмотря на завершение программы «ипотеки от застройщика», в розничном кредитовании растет ипотека.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина посоветовала откладывать сбережения в рублях. По ее словам, сбережения в национальной валюте обеспечивают покупательную способность рубля, пишет МК. Также в ЦБ заявляли о возможных рисках роста потребительских цен и ускорения инфляции, передает «Национальная служба новостей».

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Прибыль банковского сектора в России в 2023 году может превысить 2 трлн рублей. Об этом сообщили в Центробанке. «На изменение прогноза повлияли значительная маржа и высокие фактические показатели начала года, в том числе из-за валютной переоценки на фоне ослабления рубля», — указали в ЦБ. Уточняется, что прогноз по росту кредитования компаний повышен до 9-13% с учетом сильных показателей первого квартала (+2,8%) и апреля (+1,7%). Также отмечено, что, несмотря на завершение программы «ипотеки от застройщика», в розничном кредитовании растет ипотека. Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина посоветовала откладывать сбережения в рублях. По ее словам, сбережения в национальной валюте обеспечивают покупательную способность рубля, пишет МК. Также в ЦБ заявляли о возможных рисках роста потребительских цен и ускорения инфляции, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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