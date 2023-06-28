Кремль отверг выводы ООН о нарушении ВС РФ прав детей

28 июня 2023 в 15:29 Размер текста - 17 +

Россия спасала детей от обстрелов ВСУ, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Кремле категорически отвергли выводы ООН о том, что российская армия является нарушителем прав детей на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, заявил, что бойцы спасали их от обстрелов ВСУ. «Мы решительно отвергаем такие формулировки. Собственно, наши военные неоднократно, рискуя собственной жизнью, принимали меры для спасения детей, для вывоза их из-под обстрелов, которые по объектам гражданской инфраструктуры вели Вооруженные силы Украины», — заявил Песков. Ранее в ООН был представлен доклад спецпредставителя генсека по вопросу детей и вооруженных конфликтов. В нем российская армия названа нарушителем прав детей. В то же время отмечается, что армия «приняла меры для улучшения защиты детей».

В Кремле категорически отвергли выводы ООН о том, что российская армия является нарушителем прав детей на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, заявил, что бойцы спасали их от обстрелов ВСУ. «Мы решительно отвергаем такие формулировки. Собственно, наши военные неоднократно, рискуя собственной жизнью, принимали меры для спасения детей, для вывоза их из-под обстрелов, которые по объектам гражданской инфраструктуры вели Вооруженные силы Украины», — заявил Песков. Ранее в ООН был представлен доклад спецпредставителя генсека по вопросу детей и вооруженных конфликтов. В нем российская армия названа нарушителем прав детей. В то же время отмечается, что армия «приняла меры для улучшения защиты детей».