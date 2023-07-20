Пьяного моряка из Польши выловили в семи км от российской границы

20 июля 2023 в 21:56 Размер текста - 17 +

Пьяный польский моряк не смог объяснить цель своего путешествия Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Парусная лодка, управляемая нетрезвым 72-летним гражданином Польши, была задержана польскими полицейскими из Крыницы Морской в Гданьском заливе, находясь всего в семи километрах от границы с Россией. Об этом рассказала пресс-секретарь полиции Каролина Фигель. «Парусная лодка с нетрезвым 72-летним гражданином Польши была задержана польскими полицейскими в Гданьском заливе, всего в семи километрах от границы с Россией», — передает слова Фигель польская газета «Nam». Там добавили, что мужчина, сильно опьяневший, не смог предъявить свои документы и объяснить цель своего путешествия, поэтому был задержан и может быть засужен на срок до двух лет лишения свободы.

Парусная лодка, управляемая нетрезвым 72-летним гражданином Польши, была задержана польскими полицейскими из Крыницы Морской в Гданьском заливе, находясь всего в семи километрах от границы с Россией. Об этом рассказала пресс-секретарь полиции Каролина Фигель. «Парусная лодка с нетрезвым 72-летним гражданином Польши была задержана польскими полицейскими в Гданьском заливе, всего в семи километрах от границы с Россией», — передает слова Фигель польская газета «Nam». Там добавили, что мужчина, сильно опьяневший, не смог предъявить свои документы и объяснить цель своего путешествия, поэтому был задержан и может быть засужен на срок до двух лет лишения свободы.