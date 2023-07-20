Пьяного моряка из Польши выловили в семи км от российской границы

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Кировский мост. Курган , кировский мост, катер, дыра в асфальте, лодка
Пьяный польский моряк не смог объяснить цель своего путешествия Фото:

Парусная лодка, управляемая нетрезвым 72-летним гражданином Польши, была задержана польскими полицейскими из Крыницы Морской в Гданьском заливе, находясь всего в семи километрах от границы с Россией. Об этом рассказала пресс-секретарь полиции Каролина Фигель.

«Парусная лодка с нетрезвым 72-летним гражданином Польши была задержана польскими полицейскими в Гданьском заливе, всего в семи километрах от границы с Россией», — передает слова Фигель польская газета «Nam». Там добавили, что мужчина, сильно опьяневший, не смог предъявить свои документы и объяснить цель своего путешествия, поэтому был задержан и может быть засужен на срок до двух лет лишения свободы.

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Парусная лодка, управляемая нетрезвым 72-летним гражданином Польши, была задержана польскими полицейскими из Крыницы Морской в Гданьском заливе, находясь всего в семи километрах от границы с Россией. Об этом рассказала пресс-секретарь полиции Каролина Фигель. «Парусная лодка с нетрезвым 72-летним гражданином Польши была задержана польскими полицейскими в Гданьском заливе, всего в семи километрах от границы с Россией», — передает слова Фигель польская газета «Nam». Там добавили, что мужчина, сильно опьяневший, не смог предъявить свои документы и объяснить цель своего путешествия, поэтому был задержан и может быть засужен на срок до двух лет лишения свободы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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