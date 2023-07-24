Baza: в Ростовской области ищут сбежавшего из госпиталя военного с гранатой 24 июля 2023 в 14:58 Размер текста - 17 + Военный может быть вооружен гранатой Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Ростове ищут военного, который сбежал из госпиталя. Предположительно, у него может быть граната. «21 июля он убежал из больницы. Александр ранен в руку, вероятно, он может быть вооружен гранатой», — пишет telegram-канал Baza. Там отмечают, что военный проходил лечение в Военном клиническом госпитале Ростова. Его объявили в розыск. URA.RU направило запрос в пресс-службу Южного военного округа. Ответ ожидается. В Ростове ищут военного, который сбежал из госпиталя. Предположительно, у него может быть граната. «21 июля он убежал из больницы. Александр ранен в руку, вероятно, он может быть вооружен гранатой», — пишет telegram-канал Baza. Там отмечают, что военный проходил лечение в Военном клиническом госпитале Ростова. Его объявили в розыск. URA.RU направило запрос в пресс-службу Южного военного округа. Ответ ожидается. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям