Baza: в Ростовской области ищут сбежавшего из госпиталя военного с гранатой

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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Пермь, оружие, стрелки, спецназ, чвк, граната в руке, сво, армия россии, штурмовики
Военный может быть вооружен гранатой Фото:

В Ростове ищут военного, который сбежал из госпиталя. Предположительно, у него может быть граната.

«21 июля он убежал из больницы. Александр ранен в руку, вероятно, он может быть вооружен гранатой», — пишет telegram-канал Baza. Там отмечают, что военный проходил лечение в Военном клиническом госпитале Ростова. Его объявили в розыск.

URA.RU направило запрос в пресс-службу Южного военного округа. Ответ ожидается.

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В Ростове ищут военного, который сбежал из госпиталя. Предположительно, у него может быть граната. «21 июля он убежал из больницы. Александр ранен в руку, вероятно, он может быть вооружен гранатой», — пишет telegram-канал Baza. Там отмечают, что военный проходил лечение в Военном клиническом госпитале Ростова. Его объявили в розыск. URA.RU направило запрос в пресс-службу Южного военного округа. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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