Baza: в Ростовской области ищут сбежавшего из госпиталя военного с гранатой

Военный может быть вооружен гранатой
В Ростове ищут военного, который сбежал из госпиталя. Предположительно, у него может быть граната.
«21 июля он убежал из больницы. Александр ранен в руку, вероятно, он может быть вооружен гранатой», — пишет telegram-канал Baza. Там отмечают, что военный проходил лечение в Военном клиническом госпитале Ростова. Его объявили в розыск.
URA.RU направило запрос в пресс-службу Южного военного округа. Ответ ожидается.
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