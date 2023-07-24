Американский журналист AFP Коллинз ранен при атаке беспилотника под Артемовском

Бесплотник нанес удар рядом с Артемовском
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Американец, журналист агентства «Франс Пресс» Дилан Коллинз был ранен при атаке беспилотника в районе Артемовска (ДНР). Об этом сообщает агентство.
«Видеожурналист „Франс Пресс“ пострадал в результате атаки беспилотника в понедельник», — говорится в сообщении. Отмечается, что журналист получил большое количество осколочных ранений в результате атаки беспилотника рядом с Артемовском. Кому принадлежал БПЛА, не уточняется.
Ранее в зоне СВО погиб военкор Ростислав Журавлев. Тогда Украина нанесла по группе журналистов в районе населенного пункта Пятихатки удар кассетными боеприпасами.
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