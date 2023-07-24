Американский журналист AFP Коллинз ранен при атаке беспилотника под Артемовском

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Бесплотник нанес удар рядом с Артемовском Фото:
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Американец, журналист агентства «Франс Пресс» Дилан Коллинз был ранен при атаке беспилотника в районе Артемовска (ДНР). Об этом сообщает агентство.

«Видеожурналист „Франс Пресс“ пострадал в результате атаки беспилотника в понедельник», — говорится в сообщении. Отмечается, что журналист получил большое количество осколочных ранений в результате атаки беспилотника рядом с Артемовском. Кому принадлежал БПЛА, не уточняется.

Ранее в зоне СВО погиб военкор Ростислав Журавлев. Тогда Украина нанесла по группе журналистов в районе населенного пункта Пятихатки удар кассетными боеприпасами.

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Американец, журналист агентства «Франс Пресс» Дилан Коллинз был ранен при атаке беспилотника в районе Артемовска (ДНР). Об этом сообщает агентство. «Видеожурналист „Франс Пресс“ пострадал в результате атаки беспилотника в понедельник», — говорится в сообщении. Отмечается, что журналист получил большое количество осколочных ранений в результате атаки беспилотника рядом с Артемовском. Кому принадлежал БПЛА, не уточняется. Ранее в зоне СВО погиб военкор Ростислав Журавлев. Тогда Украина нанесла по группе журналистов в районе населенного пункта Пятихатки удар кассетными боеприпасами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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