Американский журналист AFP Коллинз ранен при атаке беспилотника под Артемовском

24 июля 2023 в 21:10 Размер текста - 17 +

Бесплотник нанес удар рядом с Артемовском Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Американец, журналист агентства «Франс Пресс» Дилан Коллинз был ранен при атаке беспилотника в районе Артемовска (ДНР). Об этом сообщает агентство. «Видеожурналист „Франс Пресс“ пострадал в результате атаки беспилотника в понедельник», — говорится в сообщении. Отмечается, что журналист получил большое количество осколочных ранений в результате атаки беспилотника рядом с Артемовском. Кому принадлежал БПЛА, не уточняется. Ранее в зоне СВО погиб военкор Ростислав Журавлев. Тогда Украина нанесла по группе журналистов в районе населенного пункта Пятихатки удар кассетными боеприпасами.

Американец, журналист агентства «Франс Пресс» Дилан Коллинз был ранен при атаке беспилотника в районе Артемовска (ДНР). Об этом сообщает агентство. «Видеожурналист „Франс Пресс“ пострадал в результате атаки беспилотника в понедельник», — говорится в сообщении. Отмечается, что журналист получил большое количество осколочных ранений в результате атаки беспилотника рядом с Артемовском. Кому принадлежал БПЛА, не уточняется. Ранее в зоне СВО погиб военкор Ростислав Журавлев. Тогда Украина нанесла по группе журналистов в районе населенного пункта Пятихатки удар кассетными боеприпасами.