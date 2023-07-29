Спасатель рассказал, как выжить во время смерча

Спасатель призвал не паниковать во время смерча на море
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Смерч. Сургут, смерч
Спасатель дал советы как выжить во время смерча на море Фото:

Во время смерча необходимо сохранять самообладание и не паниковать. Если стихия застала вас в море, то грести надо к берегу, отдыхая между волнами. Такие рекомендации дал начальник отдела «Аварийно-технического центра Росатома» Павел Чуриков.

«Грести нужно строго к берегу, но только пока вы на волне. Между волнами надо давать себе перерыв, а через плечо следить за подходом следующей. Море само вас постепенно вынесет на сушу», — цитирует интернет-издание «Подмосковье сегодня» слова Чурикова.

Спасатель отметил, что волны во время шторма на Азовском и Черном морях могут достигать четырех метров. Соблюдение правил поведения, когда бушует стихия, поможет человеку выжить.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России по выездному туризму (АТОР) Артур Мурадян дал советы как спастись на море при нападении акулы. Когда в море к вам приближается акула, нужно показать ей, что вы больше, чем есть на самом деле. Такое поведение, подчеркнул эксперт, поможет человеку выжить.

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Во время смерча необходимо сохранять самообладание и не паниковать. Если стихия застала вас в море, то грести надо к берегу, отдыхая между волнами. Такие рекомендации дал начальник отдела «Аварийно-технического центра Росатома» Павел Чуриков. «Грести нужно строго к берегу, но только пока вы на волне. Между волнами надо давать себе перерыв, а через плечо следить за подходом следующей. Море само вас постепенно вынесет на сушу», — цитирует интернет-издание «Подмосковье сегодня» слова Чурикова. Спасатель отметил, что волны во время шторма на Азовском и Черном морях могут достигать четырех метров. Соблюдение правил поведения, когда бушует стихия, поможет человеку выжить. Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России по выездному туризму (АТОР) Артур Мурадян дал советы как спастись на море при нападении акулы. Когда в море к вам приближается акула, нужно показать ей, что вы больше, чем есть на самом деле. Такое поведение, подчеркнул эксперт, поможет человеку выжить.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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