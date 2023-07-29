Спасатель рассказал, как выжить во время смерча

Спасатель призвал не паниковать во время смерча на море

29 июля 2023 в 17:59 Размер текста - 17 +

Спасатель дал советы как выжить во время смерча на море Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Во время смерча необходимо сохранять самообладание и не паниковать. Если стихия застала вас в море, то грести надо к берегу, отдыхая между волнами. Такие рекомендации дал начальник отдела «Аварийно-технического центра Росатома» Павел Чуриков. «Грести нужно строго к берегу, но только пока вы на волне. Между волнами надо давать себе перерыв, а через плечо следить за подходом следующей. Море само вас постепенно вынесет на сушу», — цитирует интернет-издание «Подмосковье сегодня» слова Чурикова. Спасатель отметил, что волны во время шторма на Азовском и Черном морях могут достигать четырех метров. Соблюдение правил поведения, когда бушует стихия, поможет человеку выжить. Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России по выездному туризму (АТОР) Артур Мурадян дал советы как спастись на море при нападении акулы. Когда в море к вам приближается акула, нужно показать ей, что вы больше, чем есть на самом деле. Такое поведение, подчеркнул эксперт, поможет человеку выжить.

Во время смерча необходимо сохранять самообладание и не паниковать. Если стихия застала вас в море, то грести надо к берегу, отдыхая между волнами. Такие рекомендации дал начальник отдела «Аварийно-технического центра Росатома» Павел Чуриков. «Грести нужно строго к берегу, но только пока вы на волне. Между волнами надо давать себе перерыв, а через плечо следить за подходом следующей. Море само вас постепенно вынесет на сушу», — цитирует интернет-издание «Подмосковье сегодня» слова Чурикова. Спасатель отметил, что волны во время шторма на Азовском и Черном морях могут достигать четырех метров. Соблюдение правил поведения, когда бушует стихия, поможет человеку выжить. Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России по выездному туризму (АТОР) Артур Мурадян дал советы как спастись на море при нападении акулы. Когда в море к вам приближается акула, нужно показать ей, что вы больше, чем есть на самом деле. Такое поведение, подчеркнул эксперт, поможет человеку выжить.