ВСУ начали забирать на фронт беременных женщин

01 августа 2023 в 21:33 Размер текста - 17 +

Беременные украинки участвуют в боевых действиях до семи месяцев беременности Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Беременные украинки участвуют в боевых действиях. Об этом сообщили соучредители украинской организации «Землячки» Андрей Колесник и Ксения Драганюк. По их словам, женщины служат до семи месяцев беременности. «Беременные женщины, зачисленные в украинскую армию, продолжают служить до семи месяцев беременности», — заявили Колесник и Драганюк в беседе с изданием Business Insider. В украинской армии более 60 тысяч женщин. Колесник подчеркнул, что украинские женщины скрывают свою беременность. Они просят отправлять им военную форму, в которой будет удобно с растущим животом. Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что в ВСУ с каждым месяцев увеличивается количество женщин в личном составе. Процентное соотношение женщин в армии составляет около 30%, передает RT.

Беременные украинки участвуют в боевых действиях. Об этом сообщили соучредители украинской организации «Землячки» Андрей Колесник и Ксения Драганюк. По их словам, женщины служат до семи месяцев беременности. «Беременные женщины, зачисленные в украинскую армию, продолжают служить до семи месяцев беременности», — заявили Колесник и Драганюк в беседе с изданием Business Insider. В украинской армии более 60 тысяч женщин. Колесник подчеркнул, что украинские женщины скрывают свою беременность. Они просят отправлять им военную форму, в которой будет удобно с растущим животом. Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что в ВСУ с каждым месяцев увеличивается количество женщин в личном составе. Процентное соотношение женщин в армии составляет около 30%, передает RT.