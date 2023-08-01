ВСУ начали забирать на фронт беременных женщин

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Беременные украинки участвуют в боевых действиях до семи месяцев беременности Фото:
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Беременные украинки участвуют в боевых действиях. Об этом сообщили соучредители украинской организации «Землячки» Андрей Колесник и Ксения Драганюк. По их словам, женщины служат до семи месяцев беременности.

«Беременные женщины, зачисленные в украинскую армию, продолжают служить до семи месяцев беременности», — заявили Колесник и Драганюк в беседе с изданием Business Insider. В украинской армии более 60 тысяч женщин.

Колесник подчеркнул, что украинские женщины скрывают свою беременность. Они просят отправлять им военную форму, в которой будет удобно с растущим животом.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что в ВСУ с каждым месяцев увеличивается количество женщин в личном составе. Процентное соотношение женщин в армии составляет около 30%, передает RT.

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Беременные украинки участвуют в боевых действиях. Об этом сообщили соучредители украинской организации «Землячки» Андрей Колесник и Ксения Драганюк. По их словам, женщины служат до семи месяцев беременности. «Беременные женщины, зачисленные в украинскую армию, продолжают служить до семи месяцев беременности», — заявили Колесник и Драганюк в беседе с изданием Business Insider. В украинской армии более 60 тысяч женщин. Колесник подчеркнул, что украинские женщины скрывают свою беременность. Они просят отправлять им военную форму, в которой будет удобно с растущим животом. Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что в ВСУ с каждым месяцев увеличивается количество женщин в личном составе. Процентное соотношение женщин в армии составляет около 30%, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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