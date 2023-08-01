ВСУ начали забирать на фронт беременных женщин

Беременные украинки участвуют в боевых действиях. Об этом сообщили соучредители украинской организации «Землячки» Андрей Колесник и Ксения Драганюк. По их словам, женщины служат до семи месяцев беременности.
«Беременные женщины, зачисленные в украинскую армию, продолжают служить до семи месяцев беременности», — заявили Колесник и Драганюк в беседе с изданием Business Insider. В украинской армии более 60 тысяч женщин.
Колесник подчеркнул, что украинские женщины скрывают свою беременность. Они просят отправлять им военную форму, в которой будет удобно с растущим животом.
Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что в ВСУ с каждым месяцев увеличивается количество женщин в личном составе. Процентное соотношение женщин в армии составляет около 30%, передает RT.
Беременные украинки участвуют в боевых действиях. Об этом сообщили соучредители украинской организации «Землячки» Андрей Колесник и Ксения Драганюк. По их словам, женщины служат до семи месяцев беременности. «Беременные женщины, зачисленные в украинскую армию, продолжают служить до семи месяцев беременности», — заявили Колесник и Драганюк в беседе с изданием Business Insider. В украинской армии более 60 тысяч женщин. Колесник подчеркнул, что украинские женщины скрывают свою беременность. Они просят отправлять им военную форму, в которой будет удобно с растущим животом. Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что в ВСУ с каждым месяцев увеличивается количество женщин в личном составе. Процентное соотношение женщин в армии составляет около 30%, передает RT.