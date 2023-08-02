Умер автор песен Пугачевой и Киркорова

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Скончался автор песен из сериала «Моя прекрасная няня» и «Не родись красивой» Валерий Разумовский Фото:

В Москве скончался российский композитор Валерий Разумовский. Он писал песни для таких исполнителей, как Алла Пугачева и Филипп Киркоров.

«Стало известно о смерти композитора и аранжировщика Валерия Разумовского. Его песни в своем время исполняли Алла Пугачева, Филипп Киркоров и другие артисты», — передает MK.RU. Композитор ушел из жизни 31 июля на 55 году.

Разумовский также известен песнями к российским сериалам «Не родись красивой» и «Моя прекрасная няня». В студии композитора записывались многие знаменитые артисты страны.

В 2018 году сообщалось о смерти советского и российского поэта-песенника Николая Зиновьева. Его песни также исполняли Алла Пугачева и Филипп Киркоров.

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В Москве скончался российский композитор Валерий Разумовский. Он писал песни для таких исполнителей, как Алла Пугачева и Филипп Киркоров. «Стало известно о смерти композитора и аранжировщика Валерия Разумовского. Его песни в своем время исполняли Алла Пугачева, Филипп Киркоров и другие артисты», — передает MK.RU. Композитор ушел из жизни 31 июля на 55 году. Разумовский также известен песнями к российским сериалам «Не родись красивой» и «Моя прекрасная няня». В студии композитора записывались многие знаменитые артисты страны. В 2018 году сообщалось о смерти советского и российского поэта-песенника Николая Зиновьева. Его песни также исполняли Алла Пугачева и Филипп Киркоров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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