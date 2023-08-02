Умер автор песен Пугачевой и Киркорова 02 августа 2023 в 19:59 Размер текста - 17 + Скончался автор песен из сериала «Моя прекрасная няня» и «Не родись красивой» Валерий Разумовский Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Москве скончался российский композитор Валерий Разумовский. Он писал песни для таких исполнителей, как Алла Пугачева и Филипп Киркоров. «Стало известно о смерти композитора и аранжировщика Валерия Разумовского. Его песни в своем время исполняли Алла Пугачева, Филипп Киркоров и другие артисты», — передает MK.RU. Композитор ушел из жизни 31 июля на 55 году. Разумовский также известен песнями к российским сериалам «Не родись красивой» и «Моя прекрасная няня». В студии композитора записывались многие знаменитые артисты страны. В 2018 году сообщалось о смерти советского и российского поэта-песенника Николая Зиновьева. Его песни также исполняли Алла Пугачева и Филипп Киркоров. В Москве скончался российский композитор Валерий Разумовский. Он писал песни для таких исполнителей, как Алла Пугачева и Филипп Киркоров. «Стало известно о смерти композитора и аранжировщика Валерия Разумовского. Его песни в своем время исполняли Алла Пугачева, Филипп Киркоров и другие артисты», — передает MK.RU. Композитор ушел из жизни 31 июля на 55 году. Разумовский также известен песнями к российским сериалам «Не родись красивой» и «Моя прекрасная няня». В студии композитора записывались многие знаменитые артисты страны. В 2018 году сообщалось о смерти советского и российского поэта-песенника Николая Зиновьева. Его песни также исполняли Алла Пугачева и Филипп Киркоров. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям