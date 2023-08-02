Умер автор песен Пугачевой и Киркорова

В Москве скончался российский композитор Валерий Разумовский. Он писал песни для таких исполнителей, как Алла Пугачева и Филипп Киркоров.
«Стало известно о смерти композитора и аранжировщика Валерия Разумовского. Его песни в своем время исполняли Алла Пугачева, Филипп Киркоров и другие артисты», — передает MK.RU. Композитор ушел из жизни 31 июля на 55 году.
Разумовский также известен песнями к российским сериалам «Не родись красивой» и «Моя прекрасная няня». В студии композитора записывались многие знаменитые артисты страны.
В 2018 году сообщалось о смерти советского и российского поэта-песенника Николая Зиновьева. Его песни также исполняли Алла Пугачева и Филипп Киркоров.
В Москве скончался российский композитор Валерий Разумовский. Он писал песни для таких исполнителей, как Алла Пугачева и Филипп Киркоров. «Стало известно о смерти композитора и аранжировщика Валерия Разумовского. Его песни в своем время исполняли Алла Пугачева, Филипп Киркоров и другие артисты», — передает MK.RU. Композитор ушел из жизни 31 июля на 55 году. Разумовский также известен песнями к российским сериалам «Не родись красивой» и «Моя прекрасная няня». В студии композитора записывались многие знаменитые артисты страны. В 2018 году сообщалось о смерти советского и российского поэта-песенника Николая Зиновьева. Его песни также исполняли Алла Пугачева и Филипп Киркоров.