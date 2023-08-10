В Москве трое детей получили ожоги из-за возгорания электросамоката

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В момент возгорания электросамоката в квартире находилось пять человек Фото:

В Москве из-за возгорания в квартире электросамоката пострадали трое детей. Об этом сообщили в экстренных службах.

«Трое пострадавших детей госпитализированы», — сообщили ТАСС в экстренных службах. Там отметили, что в момент возгорания в помещении на улице Минской находилось пять человек. По сообщению спецслужб, пожар был ликвидирован.

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В Москве из-за возгорания в квартире электросамоката пострадали трое детей. Об этом сообщили в экстренных службах. «Трое пострадавших детей госпитализированы», — сообщили ТАСС в экстренных службах. Там отметили, что в момент возгорания в помещении на улице Минской находилось пять человек. По сообщению спецслужб, пожар был ликвидирован.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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