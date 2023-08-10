В Москве трое детей получили ожоги из-за возгорания электросамоката

В момент возгорания электросамоката в квартире находилось пять человек
В Москве из-за возгорания в квартире электросамоката пострадали трое детей. Об этом сообщили в экстренных службах.
«Трое пострадавших детей госпитализированы», — сообщили ТАСС в экстренных службах. Там отметили, что в момент возгорания в помещении на улице Минской находилось пять человек. По сообщению спецслужб, пожар был ликвидирован.
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