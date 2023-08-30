Ученый Кособоков опроверг вероятность мощных землетрясений из-за суперлуния

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Первая экскурсия на Белую Башню после консервации. Екатеринбург, луна, ночь
Суперлуние не может стать причиной разрушительных землетрясений, считает Владимир Кособоков Фото:
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Опровержение фейковой информации

Информация о том, что приближающееся суперлуние вызовет разрушительные землетрясения на Земле, является недостоверной. Ее опроверг URA.RU главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Владимир Кособоков.

В медиа начали распространяться данные о том, что якобы суперлуние, которое ожидается 31 августа, станет причиной мощных землетрясений. Однако такие сообщения являются фейком. Об этом URA.RU стало известно в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа» по опровержению недостоверной информации.

«Действительно, сейчас наблюдается суперлуние. Это означает, что Луна находится в перигее (ближайшей к Земле точке — прим. ред.), поэтому она и видится с Земли больше. И, находясь ближе к нашей планете, она вызывает лунные приливы с большей силой, чем в другие времена. В то же время наши исследования показали, что никаких предпочитаемых дат сильнейших землетрясений нет. Поэтому ничего особенного сегодня и в ближайшие дни ожидать не следует», — сказал агентству Владимир Кособоков.

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Информация о том, что приближающееся суперлуние вызовет разрушительные землетрясения на Земле, является недостоверной. Ее опроверг URA.RU главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Владимир Кособоков. В медиа начали распространяться данные о том, что якобы суперлуние, которое ожидается 31 августа, станет причиной мощных землетрясений. Однако такие сообщения являются фейком. Об этом URA.RU стало известно в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа» по опровержению недостоверной информации. «Действительно, сейчас наблюдается суперлуние. Это означает, что Луна находится в перигее (ближайшей к Земле точке — прим. ред.), поэтому она и видится с Земли больше. И, находясь ближе к нашей планете, она вызывает лунные приливы с большей силой, чем в другие времена. В то же время наши исследования показали, что никаких предпочитаемых дат сильнейших землетрясений нет. Поэтому ничего особенного сегодня и в ближайшие дни ожидать не следует», — сказал агентству Владимир Кособоков.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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