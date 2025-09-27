В Вильнюсском аэропорту семь рейсов столкнулись с проблемами из-за БПЛА

В Вильнюсском аэропорту задержали несколько рейсов
Семь рейсов в Вильнюсском международном аэропорту столкнулись с задержками из-за появления беспилотных летательных аппаратов в запретной зоне. Об этом сообщает предприятие по управлению воздушным движением «Оро навигация» на своем официальном сайте.

«С проблемами в связи с опасностью воздушному движению из-за нахождению в запретной зоне дронов в пятницу столкнулись семь рейсов», — сообщили в «Оро навигация». Четыре рейса были вынуждены вылететь с опозданием, а еще три воздушных судна прибыли позже запланированного времени.

Аналогичные инциденты уже фиксировались в Вильнюсском аэропорту 9 и 11 сентября. Первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко 9 числа заявил, что Польша и Литва были уведомлены о приближении неизвестных беспилотников к их границам.

