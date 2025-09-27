«Пора прекратить истерики»: Европу предупредили о подлых провокациях Украины

Шеремет: за провокациями с БПЛА для создания видимости агрессии РФ стоит Киев
Зеленский заинтересован в разрастании спровоцированного Западом конфликта, заявил Шеремет
Европейским странам стоит осознать, что за атаками с использованием дронов, стоит Киев, чтобы создать видимость агрессии со стороны России. Об этом сообщил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский заинтересован в дальнейшем расширении конфликта.

«Европейским странам пора прекратить истерики и наконец осознать, что Россия не заинтересована в расширении конфликта и экспансии их территории. Подготовка киевским режимом провокации — это кощунство и терроризм», — заявил Михаил Шеремет. Цитата по РИА «Новости».

Он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский заинтересован в эскалации конфликта, спровоцированного странами Запада. По его словам, ради сохранения собственной власти он может прибегнуть к использованию восстановленных российских беспилотников и ракет советского производства для нанесения ударов по западным территориям, действуя в духе предпочитаемых им террористических методов.

Депутат полагает, что украинские власти намерены усилить противостояние с Россией и втянуть в него как можно больше стран Запада. По его оценке, целью подобных действий является расширение военного конфликта и дестабилизация ситуации в Европе.

Он также отметил, что страны ЕС должны пересмотреть свою политику в отношении Украины и принять меры для предотвращения возможных угроз. «Если у стран Европы осталось чувство самосохранения, то уже сегодня им надо направить усилия не на дальнейшую поддержку, а на зачистку киевского режима, который напрямую угрожает им и их будущему», — сказал депутат.

Ранее в Дании уже фиксировались случаи появления дронов. В частности, из-за сообщений о беспилотниках ранее был временно закрыт аэропорт Копенгагена. Тогда полиция столицы подтвердили наблюдение трех дронов у воздушной гавани, однако происхождение аппаратов выяснить не удалось.

