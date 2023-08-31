В Подмосковье хоронят командира «Вагнера» Уткина, погибшего вместе с Пригожиным

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Прощание с военкором Журавлевым. Екатеринбург, траур, цветы, кладбище, церемония прощания
Дмитрия Уткина хоронят в Москве Фото:

В Мытищах (Московская область) проходят похороны командира ЧВК «Вагнер» Дмитрия Уткина, который разбился при крушении самолета основателя компании Евгения Пригожина в Тверской области 23 августа. В результате происшествия тогда погибли все 10 людей, находившихся на борту, включая самого Пригожина.

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«Командира „Группы Вагнера“ Дмитрия Уткина хоронят в подмосковных Мытищах», — передают авторы telegram-канала Shot. Отмечается, что кладбище оцеплено полицией.

Дмитрий Уткин стоял у истоков создания ЧВК «Вагнер». В 2014 году он стал командиром собственного подразделения, которое и назвалось «Вагнер» в честь его позывного. 23 августа 2023 года он погиб во время крушения бизнес-джета Пригожина. Похороны самого бизнесмена проходили 29 августа в Санкт-Петербурге. Их также не анонсировали заранее.

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В Мытищах (Московская область) проходят похороны командира ЧВК «Вагнер» Дмитрия Уткина, который разбился при крушении самолета основателя компании Евгения Пригожина в Тверской области 23 августа. В результате происшествия тогда погибли все 10 людей, находившихся на борту, включая самого Пригожина. «Командира „Группы Вагнера“ Дмитрия Уткина хоронят в подмосковных Мытищах», — передают авторы telegram-канала Shot. Отмечается, что кладбище оцеплено полицией. Дмитрий Уткин стоял у истоков создания ЧВК «Вагнер». В 2014 году он стал командиром собственного подразделения, которое и назвалось «Вагнер» в честь его позывного. 23 августа 2023 года он погиб во время крушения бизнес-джета Пригожина. Похороны самого бизнесмена проходили 29 августа в Санкт-Петербурге. Их также не анонсировали заранее.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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