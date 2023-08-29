Кладбище, на котором похоронили Пригожина, оцепили силовики

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Стихийный мемориал у бывшего штаба ЧВК «Вагнер» на улице Розы Люксембург. Екатеринбург, пригожин евгений
Пороховское кладбище оцеплено, сообщает «Кровавая барыня» Фото:
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В Тверской области разбился самолет Евгения Пригожина

Силовые структуры оцепили Пороховское кладбище в Санкт-Петербурге. Здесь сегодня состоялись похороны основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

«Пороховское кладбище, на котором сегодня похоронили Пригожина оцеплено силовиками», — сообщает telegram-канал «Кровавая барыня». Там добавили, что Росгвардейцы размещены через каждые десять метров вдоль забора, чтобы предотвратить возможные попытки проникновения. Согласно заявлению полиции, доступ на кладбище будет разрешен только утром, передали в telegram-канале.

Ранее были опубликованы видеокадры могилы Евгения Пригожина. Сегодня на Пороховском кладбище состоялась закрытая церемония прощания с бизнесменом, после чего его похоронили рядом с отцом. Президент России Владимир Путин на похоронах не присутствовал, сообщает A42. Бизнесмен погиб в авиакатастрофе в Тверской области. Следственный комитет РФ после проведения исследования ДНК подтвердил его гибель через несколько дней.

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Силовые структуры оцепили Пороховское кладбище в Санкт-Петербурге. Здесь сегодня состоялись похороны основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. «Пороховское кладбище, на котором сегодня похоронили Пригожина оцеплено силовиками», — сообщает telegram-канал «Кровавая барыня». Там добавили, что Росгвардейцы размещены через каждые десять метров вдоль забора, чтобы предотвратить возможные попытки проникновения. Согласно заявлению полиции, доступ на кладбище будет разрешен только утром, передали в telegram-канале. Ранее были опубликованы видеокадры могилы Евгения Пригожина. Сегодня на Пороховском кладбище состоялась закрытая церемония прощания с бизнесменом, после чего его похоронили рядом с отцом. Президент России Владимир Путин на похоронах не присутствовал, сообщает A42. Бизнесмен погиб в авиакатастрофе в Тверской области. Следственный комитет РФ после проведения исследования ДНК подтвердил его гибель через несколько дней.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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