Кладбище, на котором похоронили Пригожина, оцепили силовики

29 августа 2023 в 21:03 Размер текста - 17 +

Пороховское кладбище оцеплено, сообщает «Кровавая барыня» Фото: Московец Илья © URA.RU новость из сюжета В Тверской области разбился самолет Евгения Пригожина Силовые структуры оцепили Пороховское кладбище в Санкт-Петербурге. Здесь сегодня состоялись похороны основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. «Пороховское кладбище, на котором сегодня похоронили Пригожина оцеплено силовиками», — сообщает telegram-канал «Кровавая барыня». Там добавили, что Росгвардейцы размещены через каждые десять метров вдоль забора, чтобы предотвратить возможные попытки проникновения. Согласно заявлению полиции, доступ на кладбище будет разрешен только утром, передали в telegram-канале. Ранее были опубликованы видеокадры могилы Евгения Пригожина. Сегодня на Пороховском кладбище состоялась закрытая церемония прощания с бизнесменом, после чего его похоронили рядом с отцом. Президент России Владимир Путин на похоронах не присутствовал, сообщает A42. Бизнесмен погиб в авиакатастрофе в Тверской области. Следственный комитет РФ после проведения исследования ДНК подтвердил его гибель через несколько дней.

Силовые структуры оцепили Пороховское кладбище в Санкт-Петербурге. Здесь сегодня состоялись похороны основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. «Пороховское кладбище, на котором сегодня похоронили Пригожина оцеплено силовиками», — сообщает telegram-канал «Кровавая барыня». Там добавили, что Росгвардейцы размещены через каждые десять метров вдоль забора, чтобы предотвратить возможные попытки проникновения. Согласно заявлению полиции, доступ на кладбище будет разрешен только утром, передали в telegram-канале. Ранее были опубликованы видеокадры могилы Евгения Пригожина. Сегодня на Пороховском кладбище состоялась закрытая церемония прощания с бизнесменом, после чего его похоронили рядом с отцом. Президент России Владимир Путин на похоронах не присутствовал, сообщает A42. Бизнесмен погиб в авиакатастрофе в Тверской области. Следственный комитет РФ после проведения исследования ДНК подтвердил его гибель через несколько дней.