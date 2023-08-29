Кладбище, на котором похоронили Пригожина, оцепили силовики

Силовые структуры оцепили Пороховское кладбище в Санкт-Петербурге. Здесь сегодня состоялись похороны основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.
«Пороховское кладбище, на котором сегодня похоронили Пригожина оцеплено силовиками», — сообщает telegram-канал «Кровавая барыня». Там добавили, что Росгвардейцы размещены через каждые десять метров вдоль забора, чтобы предотвратить возможные попытки проникновения. Согласно заявлению полиции, доступ на кладбище будет разрешен только утром, передали в telegram-канале.
Ранее были опубликованы видеокадры могилы Евгения Пригожина. Сегодня на Пороховском кладбище состоялась закрытая церемония прощания с бизнесменом, после чего его похоронили рядом с отцом. Президент России Владимир Путин на похоронах не присутствовал, сообщает A42. Бизнесмен погиб в авиакатастрофе в Тверской области. Следственный комитет РФ после проведения исследования ДНК подтвердил его гибель через несколько дней.
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