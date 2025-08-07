Раскрыто состояние россиян, попавших в ДТП в Турции

Все российские туристы, пострадавшие в аварии в турецком городе Караман, находятся в госпитале и получают медицинскую помощь. Об этом сообщает посольство РФ в Турции.
«Сегодня в 07:58 в городе Караман произошло ДТП, в котором пострадали шесть российских граждан. Все пострадавшие находятся в госпитале города Караман, им оказывается медицинская помощь. Посольство находится на связи с госпиталем и полицией города Караман», — заявили в российской дипмиссии.
По данным портала TurizmNews, микроавтобус с туристами из России следовал из Антальи в Каппадокию и столкнулся с легковым автомобилем, после чего перевернулся и врезался в дорожные знаки. В результате аварии пострадали восемь человек, шесть из них — граждане РФ. Состояние одного россиянина оценивается как тяжелое, остальные получили травмы средней степени тяжести. Причины происшествия выясняются, ведется расследование.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.