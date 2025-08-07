В Нижегородской области возбудили дело о хищении 250 млн руб на гособоронзаказе

В Нижегородской области завели уголовное дело в отношении пяти руководителей коммерческой фирмы, подозреваемых в хищении 250 миллионов рублей при выполнении гособоронзаказа. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
«В Нижегородской области пресечена деятельность сотрудников коммерческой фирмы, обвиняемых в мошенничестве при выполнении государственного оборонного заказа», — заявила Петренко. Ее слова приводит telegram-канал СКР.
По данным следствия, с 2020 по 2025 год между компанией по производству химических веществ и научно-исследовательским предприятием были заключены контракты на выполнение работ в рамках гособоронзаказа. Петренко сообщила, что предприниматели для хищения бюджетных средств оформляли фиктивных сотрудников, а начисленную им зарплату делили между собой. Ущерб превысил 250 миллионов рублей.
Директор фирмы, его заместитель, начальник планово-экономического отдела, старший экономист и главный бухгалтер обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Суд избрал для них меру пресечения в виде домашнего ареста. Следствие продолжает устанавливать других возможных участников преступления.
В июле в Приморском крае завершилось расследование аналогичного дела: трое предпринимателей обвинялись в хищении полезных ископаемых и денежных средств на сумму более 7,6 млрд рублей при производстве борсодержащей продукции. Их имущество и активы на миллиарды рублей были арестованы, а материалы дела переданы в суд.
