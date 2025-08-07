В Новороссийске объявлена угроза атаки безэкипажных катеров ВСУ. Об этом сообщили в МЧС России. Ведомство предупредило о возможном применении безэкипажных судов в акватории порта города.
«Угроза применения безэкипажных катеров в акватории порта города Новороссийска», — говорится в сообщении МЧС. Жителей первой береговой линии просят отойти от окон и укрыться в помещениях без остекления, а также соблюдать спокойствие и следовать указаниям экстренных служб. Силы правопорядка переведены на усиленное дежурство, ситуацию контролирует оперативный штаб.
Сегодня безэкипажные катера ВСУ уже пытались атаковать Новороссийск, об этом сообщал глава города Андрей Кравченко. По его словам, в городе также звучали сирены, сигнализирующие о неопределенной угрозе. Он отметил, что запрещено делать фото и видео во время отражения атак и работы спецслужб, а также публиковать такие материалы в соцсетях.
