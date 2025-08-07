Мерц обсудил с Зеленским встречу Путина и Уиткоффа

Канцлер Германии Фридрих Мерц провел телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы обсудить итоги встречи российского лидера Владимира Путина со специальным посланником президента США Стивом Уиткоффом. Об этом сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус.
«Мерц сегодня провел телефонный разговор с президентом Украины и обсудил текущее развитие событий, последовавшее за встречей специального представителя США Уиткоффа с президентом России Путиным», — уточнил представитель немецкого кабмина. Его слова передает РИА Новости.
Стороны положительно оценили посреднические усилия США и согласились на дальнейшую координацию действий с европейскими партнерами и американской стороной. Кроме того, Мерц подтвердил Зеленскому неизменность поддержки Украины со стороны Германии.
Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что Москва начала оповещать своих зарубежных партнеров о результатах состоявшихся накануне в Кремле переговоров между главой России Владимиром Путиным и специальным посланником США Стивеном Уиткоффом, пишет RT. По словам Ушакова, достигнута договоренность о проведении встречи между Путиным и Трампом в ближайшее время.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.