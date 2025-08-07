Скрывающегося от врачей Петросяна обнаружили на одном из курортов

Юморист Евгений Петросян, которого разыскивают медики для прохождения диспансеризации, найден на средиземноморском курорте. Комик на турецком курорте в Белеке.
«Юморист отдыхает на побережье Средиземноморья в турецком Белеке», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что артист находится на отдыхе с супругой и двумя детьми.
Столичная поликлиника в Хамовниках ищет Евгения Петросяна для записи на обязательное обследование. По сообщению telegram-канала Mash, 79-летний артист не отвечает на звонки, а его жена отказывается соединять его с врачами. Петросян имеет проблемы со здоровьем, включая гипертонию и последствия бронхита, и медики настаивают на диспансеризации, однако юморист избегает контактов.
