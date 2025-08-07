В Госдуме предложили запретить строить многоэтажки

Госдума внесла на рассмотрение закон, который предусматривает запрет на строительство многоэтажных многоквартирных домов в населенных пунктах с недостаточно развитой транспортной, жилищно-коммунальной и социальной инфраструктурой. Документ опубликован в электронной базе Госдумы, его автором выступил первый зампред комитета по контролю Дмитрий Гусев.
«Депутаты Госдумы внесли в палату парламента законопроект, которым предлагается запретить строительство многоэтажных многоквартирных домов в населенных пунктах, в которых наблюдается дефицит транспортной, жилищно-коммунальной и социальной инфраструктур», — пишет РИА Новости. Агентство ссылается на базу ГД
В пояснительной записке к закону отмечается, что проект ставит своей целью усовершенствование градостроительного законодательства. В частности — уточнение порядка и условий выдачи разрешений на строительство многоквартирных домов большой этажности.
Согласно проекту, в законодательство вводится понятие «населенные пункты с дефицитом инфраструктуры». К ним отнесены территории, где уровень развития транспортной, жилищно-коммунальной и социальной инфраструктуры не соответствует реальным потребностям жителей. Решение о выдаче разрешения на строительство многоэтажных домов в таких населенных пунктах предлагается передать исполнительному органу субъекта РФ.
При этом решение может быть принято только после специальной оценки, которую должен провести уполномоченный федеральный орган исполнительной власти. Эта мера, по мнению инициаторов, позволит усилить контроль за процессом выдачи разрешений на строительство и снизить нагрузку на неразвитую инфраструктуру регионов.
