Стоматолог назвал неочевидные причины воспаления зуба

Воспаление зуба, часто сопровождающееся острой болью, может быть вызвано не только кариесом или травмой, но и нарушениями иммунной системы, хроническими заболеваниями, а также некачественным лечением. Об этом рассказал стоматолог Александр Жарков
«Абсцесс может возникнуть в результате не вполне качественного лечения корневых каналов, в таких случаях инфекция может остаться в затрудненном доступе и продолжать развиваться. Нарушения в иммунной системе, а также хронические заболевания, такие как диабет, также могут способствовать возникновению абсцессов», — рассказывает врач изданию aif.ru.
В зависимости от тяжести воспаления лечение может быть как консервативным, так и хирургическим. В любом случае, врач рекомендует начинать лечение с посещения стоматолога, который проведет полное обследование для определения тяжести и характера заболевания.
Специалист подчеркивает, что важно соблюдать профилактику абсцесса. Жарков рекомендует тщательно следить за гигиеной полости рта, регулярно наблюдаться у специалистов и обращать внимание на здоровье не только зубов, но и десен.
