Mash: группу «Сектор Газа» просят прекратить бомбардировки Израиля

23 октября 2023 в 19:18 Размер текста - 17 +

Группа «Сектор Газа» переживает новую волну популярности из-за конфликта Израиля и Палестины Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Российскую панк рок-группу «Сектор Газа» в соцсетях просят «прекратить бомбить евреев» на фоне палестино-израильского конфликта. Об этом написали в telegram-канале Mash. Сейчас группа гастролирует по России с фестивалем-посвящением покойному фронтмену коллективу Юрию Клинских (Хою). При этом из-за войны в Израиле «Сектор Газа» переживает новую волну популярности. «Все это сопровождается чудными комментариями в соцсетях типа: „Пожалуйста, прекратите бомбить евреев“», — передает telegram-канал. Ситуация между Израилем и Палестиной обострилась 7 октября, когда боевики движения ХАМАС со стороны сектора Газа ворвались на территорию еврейского государства. Предварительно по израильской стороне было выпущено пять тысяч ракет. После этого обе стороны неоднократно наносили друг по другу удары

Российскую панк рок-группу «Сектор Газа» в соцсетях просят «прекратить бомбить евреев» на фоне палестино-израильского конфликта. Об этом написали в telegram-канале Mash. Сейчас группа гастролирует по России с фестивалем-посвящением покойному фронтмену коллективу Юрию Клинских (Хою). При этом из-за войны в Израиле «Сектор Газа» переживает новую волну популярности. «Все это сопровождается чудными комментариями в соцсетях типа: „Пожалуйста, прекратите бомбить евреев“», — передает telegram-канал. Ситуация между Израилем и Палестиной обострилась 7 октября, когда боевики движения ХАМАС со стороны сектора Газа ворвались на территорию еврейского государства. Предварительно по израильской стороне было выпущено пять тысяч ракет. После этого обе стороны неоднократно наносили друг по другу удары