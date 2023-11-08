Двое неизвестных с оружием в школьном классе в Гамбурге оказались учениками. Фото

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«Урок здоровья» в гимназии №2. Екатеринбург, гимназия, обучение, урок, рюкзак, школа, школьники, образование, школьное образование, старшеклассники, школьный рюкзак
Двое вооруженных людей, забаррикадировавшиеся в школе, могут быть учениками, заявили в СМИ Фото:

В Гамбурге, в классе одной из школ забаррикадировались двое вооруженных граждан, которые оказались учениками. На место происшествия прибили силовики, передает немецкое издание Bild.

По данным газеты, двое вооруженных преступников забаррикадировались в школьном классе. «Сообщается, что в районной школе Гамбург-Бланкенезе на Фрамштрассе учительнице угрожали двое учеников в классе», — говорится в материале.

Уточняется, что на место прибыл спецназ. Кроме того, по данным СМИ, один из учеников имеет пистолет. Здание школы уже окружено силовиками. О мотивах преступников пока ничего не известно.

В полиции Гамбурга также сообщили, что первые ученики уже были доставлены в безопасное место. Кроме того, силовики вошли в здание школы.

Обновлено в 15:50 по МСК: вооруженные ученики, угрожавшие преподавателю в школе Гамбурга, скрылись, пишет Bild. Школьникам 12 и 16 лет, их ищут.

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В Гамбурге, в классе одной из школ забаррикадировались двое вооруженных граждан, которые оказались учениками. На место происшествия прибили силовики, передает немецкое издание Bild. По данным газеты, двое вооруженных преступников забаррикадировались в школьном классе. «Сообщается, что в районной школе Гамбург-Бланкенезе на Фрамштрассе учительнице угрожали двое учеников в классе», — говорится в материале. Уточняется, что на место прибыл спецназ. Кроме того, по данным СМИ, один из учеников имеет пистолет. Здание школы уже окружено силовиками. О мотивах преступников пока ничего не известно. В полиции Гамбурга также сообщили, что первые ученики уже были доставлены в безопасное место. Кроме того, силовики вошли в здание школы. Обновлено в 15:50 по МСК: вооруженные ученики, угрожавшие преподавателю в школе Гамбурга, скрылись, пишет Bild. Школьникам 12 и 16 лет, их ищут.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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