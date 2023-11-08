В Гамбурге, в классе одной из школ забаррикадировались двое вооруженных граждан, которые оказались учениками. На место происшествия прибили силовики, передает немецкое издание Bild.
По данным газеты, двое вооруженных преступников забаррикадировались в школьном классе. «Сообщается, что в районной школе Гамбург-Бланкенезе на Фрамштрассе учительнице угрожали двое учеников в классе», — говорится в материале.
Уточняется, что на место прибыл спецназ. Кроме того, по данным СМИ, один из учеников имеет пистолет. Здание школы уже окружено силовиками. О мотивах преступников пока ничего не известно.
В полиции Гамбурга также сообщили, что первые ученики уже были доставлены в безопасное место. Кроме того, силовики вошли в здание школы.
Обновлено в 15:50 по МСК: вооруженные ученики, угрожавшие преподавателю в школе Гамбурга, скрылись, пишет Bild. Школьникам 12 и 16 лет, их ищут.
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