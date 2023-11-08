Двое неизвестных с оружием в школьном классе в Гамбурге оказались учениками. Фото 08 ноября 2023 в 16:32 Размер текста - 17 + Двое вооруженных людей, забаррикадировавшиеся в школе, могут быть учениками, заявили в СМИ Фото: Анна Майорова © URA.RU В Гамбурге, в классе одной из школ забаррикадировались двое вооруженных граждан, которые оказались учениками. На место происшествия прибили силовики, передает немецкое издание Bild. По данным газеты, двое вооруженных преступников забаррикадировались в школьном классе. «Сообщается, что в районной школе Гамбург-Бланкенезе на Фрамштрассе учительнице угрожали двое учеников в классе», — говорится в материале. Уточняется, что на место прибыл спецназ. Кроме того, по данным СМИ, один из учеников имеет пистолет. Здание школы уже окружено силовиками. О мотивах преступников пока ничего не известно. В полиции Гамбурга также сообщили, что первые ученики уже были доставлены в безопасное место. Кроме того, силовики вошли в здание школы. Обновлено в 15:50 по МСК: вооруженные ученики, угрожавшие преподавателю в школе Гамбурга, скрылись, пишет Bild. Школьникам 12 и 16 лет, их ищут. Фото: telegram-канал «RT на русском» https://t.me/rt_russian/179228 Фото: telegram-канал «RT на русском» https://t.me/rt_russian/179228 В Гамбурге, в классе одной из школ забаррикадировались двое вооруженных граждан, которые оказались учениками. На место происшествия прибили силовики, передает немецкое издание Bild. По данным газеты, двое вооруженных преступников забаррикадировались в школьном классе. «Сообщается, что в районной школе Гамбург-Бланкенезе на Фрамштрассе учительнице угрожали двое учеников в классе», — говорится в материале. Уточняется, что на место прибыл спецназ. Кроме того, по данным СМИ, один из учеников имеет пистолет. Здание школы уже окружено силовиками. О мотивах преступников пока ничего не известно. В полиции Гамбурга также сообщили, что первые ученики уже были доставлены в безопасное место. Кроме того, силовики вошли в здание школы. Обновлено в 15:50 по МСК: вооруженные ученики, угрожавшие преподавателю в школе Гамбурга, скрылись, пишет Bild. Школьникам 12 и 16 лет, их ищут. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям