Литва лишит гражданства балерину, поддержавшую Путина и СВО

Российская балерина и актриса Илзе Лиепа лишится литовского гражданства из-за поддержки действий президента России Владимира Путина и спецоперации. МВД страны обязало департамент миграции Литвы начать соответствующую процедуру.
«Публичные заявления Илзе Лиепа рассматриваются как дискредитация государства», — пишет Baltic News Service со ссылкой на МВД. Отмечается, что это связано с заявлениями балерины, в которых она поддержала Путина и СВО. Она лишится гражданства после завершения проверки.
В ноябре 2022 года Лиепа в интервью выразила благодарность армии России. На вопрос «почему?», она заявила, что доверяет Путину. Гражданство Литвы балерина получала еще в 2000 году.
Российская балерина и актриса Илзе Лиепа лишится литовского гражданства из-за поддержки действий президента России Владимира Путина и спецоперации. МВД страны обязало департамент миграции Литвы начать соответствующую процедуру. «Публичные заявления Илзе Лиепа рассматриваются как дискредитация государства», — пишет Baltic News Service со ссылкой на МВД. Отмечается, что это связано с заявлениями балерины, в которых она поддержала Путина и СВО. Она лишится гражданства после завершения проверки. В ноябре 2022 года Лиепа в интервью выразила благодарность армии России. На вопрос «почему?», она заявила, что доверяет Путину. Гражданство Литвы балерина получала еще в 2000 году.