Политика Литва лишит гражданства балерину, поддержавшую Путина и СВО Власти Литвы отбирают гражданство у Илзе Лиепа 13 ноября 2023 в 16:04 Размер текста - 17 + Илзе Лиепа в ноябре 2022 года заявила, что доверяет Владимиру Путину Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Российская балерина и актриса Илзе Лиепа лишится литовского гражданства из-за поддержки действий президента России Владимира Путина и спецоперации. МВД страны обязало департамент миграции Литвы начать соответствующую процедуру. «Публичные заявления Илзе Лиепа рассматриваются как дискредитация государства», — пишет Baltic News Service со ссылкой на МВД. Отмечается, что это связано с заявлениями балерины, в которых она поддержала Путина и СВО. Она лишится гражданства после завершения проверки. В ноябре 2022 года Лиепа в интервью выразила благодарность армии России. На вопрос «почему?», она заявила, что доверяет Путину. Гражданство Литвы балерина получала еще в 2000 году. Российская балерина и актриса Илзе Лиепа лишится литовского гражданства из-за поддержки действий президента России Владимира Путина и спецоперации. МВД страны обязало департамент миграции Литвы начать соответствующую процедуру. «Публичные заявления Илзе Лиепа рассматриваются как дискредитация государства», — пишет Baltic News Service со ссылкой на МВД. Отмечается, что это связано с заявлениями балерины, в которых она поддержала Путина и СВО. Она лишится гражданства после завершения проверки. В ноябре 2022 года Лиепа в интервью выразила благодарность армии России. На вопрос «почему?», она заявила, что доверяет Путину. Гражданство Литвы балерина получала еще в 2000 году. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям