Литва лишит гражданства балерину, поддержавшую Путина и СВО

Власти Литвы отбирают гражданство у Илзе Лиепа
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Илзе Лиепа в ноябре 2022 года заявила, что доверяет Владимиру Путину Фото:

Российская балерина и актриса Илзе Лиепа лишится литовского гражданства из-за поддержки действий президента России Владимира Путина и спецоперации. МВД страны обязало департамент миграции Литвы начать соответствующую процедуру.

«Публичные заявления Илзе Лиепа рассматриваются как дискредитация государства», — пишет Baltic News Service со ссылкой на МВД. Отмечается, что это связано с заявлениями балерины, в которых она поддержала Путина и СВО. Она лишится гражданства после завершения проверки.

В ноябре 2022 года Лиепа в интервью выразила благодарность армии России. На вопрос «почему?», она заявила, что доверяет Путину. Гражданство Литвы балерина получала еще в 2000 году.

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Российская балерина и актриса Илзе Лиепа лишится литовского гражданства из-за поддержки действий президента России Владимира Путина и спецоперации. МВД страны обязало департамент миграции Литвы начать соответствующую процедуру. «Публичные заявления Илзе Лиепа рассматриваются как дискредитация государства», — пишет Baltic News Service со ссылкой на МВД. Отмечается, что это связано с заявлениями балерины, в которых она поддержала Путина и СВО. Она лишится гражданства после завершения проверки. В ноябре 2022 года Лиепа в интервью выразила благодарность армии России. На вопрос «почему?», она заявила, что доверяет Путину. Гражданство Литвы балерина получала еще в 2000 году.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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