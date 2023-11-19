Собянин сообщил о второй за сутки попытке атаки БПЛА на Москву

Беспилотник пытался атаковать Москву, сообщил Собянин
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Силами ПВО в городском округе Электросталь в ночь на 20 ноября отражена атака беспилотника, пытавшегося атаковать Москву. Это вторая попытка за сутки атаковать столицу. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин.
«Силами ПВО в городском округе Электросталь отражена атака беспилотника, летевшего на Москву», — написал Собянин в
19 ноября в Богородском городском округе (Московская область) противовоздушная оборона пресекла атаки беспилотника на Москву. Пострадавших не было.
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