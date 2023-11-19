19 ноября 2023

Собянин сообщил о второй за сутки попытке атаки БПЛА на Москву

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1 сентября М.В. Мишустин посетил школу 1579. Москва, собянин сергей
Беспилотник пытался атаковать Москву, сообщил Собянин Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Силами ПВО в городском округе Электросталь в ночь на 20 ноября отражена атака беспилотника, пытавшегося атаковать Москву. Это вторая попытка за сутки атаковать столицу. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин.

«Силами ПВО в городском округе Электросталь отражена атака беспилотника, летевшего на Москву», — написал Собянин в своем telegram-канале. Он отметил, что разрушений и пострадавших нет.

19 ноября в Богородском городском округе (Московская область) противовоздушная оборона пресекла атаки беспилотника на Москву. Пострадавших не было.

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Силами ПВО в городском округе Электросталь в ночь на 20 ноября отражена атака беспилотника, пытавшегося атаковать Москву. Это вторая попытка за сутки атаковать столицу. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин. «Силами ПВО в городском округе Электросталь отражена атака беспилотника, летевшего на Москву», — написал Собянин в своем telegram-канале. Он отметил, что разрушений и пострадавших нет. 19 ноября в Богородском городском округе (Московская область) противовоздушная оборона пресекла атаки беспилотника на Москву. Пострадавших не было.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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