Обстановка на херсонском направлении 21 ноября

Шойгу сообщил о колоссальных потерях ВСУ на Херсонском направлении

21 ноября 2023 в 22:30 Размер текста - 17 +

На херсонском направлении уничтожены около 50-ти военных ВСУ Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВС РФ непрерывно наносят украинским военным огневое поражение. Тем самым они не позволяют им продвигаться вперед. По словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, попытки провести десантную операцию со стороны украинских войск не увенчались успехом. Российские солдаты также нанесли поражение технике 35-й и 36-й бригад морской пехоты ВСУ, передает Минобороны РФ. Уничтожены около 50 военных Украины. URA.RU приводят основные успехи ВС РФ на различных направлениях за сутки. Успехи на херсонском направлении «Группировки российских войск продолжают успешно вести активную оборону, уверенно удерживают рубежи на всей линии боевого соприкосновения, постепенно улучшая свое положение. Противнику непрерывно наносится огневое поражение, не позволяющее ему продвинуться вперед. Все попытки ВСУ провести десантную операцию на Херсонском направлении не увенчались успехом», — передает слова Шойгу «Пятый канал». Подразделения группировок войск РФ на херсонском направлении с помощью огня артиллерии и ударов авиации нанесли удары по скоплениям живой силы противника. Также были поражены техника 35-й и 36-й бригад морской пехоты ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Помимо прочего, по результатам комплексного поражения было уничтожено порядка 50 украинских военных и два автомобиля. Также во время контрбатарейной борьбы были нанесены удары по орудию Д-20 и двум гаубицам «Мста-Б». Группа боевиков из 35-й бригады ВСУ обстреляла из миномета мирные кварталы Херсона. Это было сделано, чтобы обвинить военных РФ. Ранее председатель Херсонской областной государственной администрации Александр Прокудин заявил, что мобилизация в Херсоне будет усилена. По его мнению, с помощью подобных случаев с обстрелами кварталов на территории города можно заставить херсонских жителей пойти в военкоматы. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо. Военные части морской пехоты и сил специальной операции ВСУ несут огромные потери в связи с профессиональными действиями ВС РФ. Многие солдаты противника сдаются в плен, когда понимают бессмысленность попыток в прорыве обороны России. Российские военные эффективно выполняют поставленные перед ними задачи и мужественно действуют в самых сложных обстановках на фронте. Другие направления ВСУ на купянском направлении потеряли до 25 военнослужащих и два автомобиля. Кроме того, ВС РФ нанесли поражение по скоплениям живой силы 41-й механизированной и 57-й мотопехотной украинских бригад.

На донецком направлении Россия нанесли удары по живой силе и технике 22-й механизированной бригады ВСУ. Потери Киева составили порядка 245 военных, они были убиты или ранены. Также были ликвидированы два пикапа, гаубица «Мста-Б» и две боевые машины.

Российские войска поразили военных 33-й, 65-й и 117-й механизированных бригад Киева. Потери Украины на запорожском направлении составили около 75 военных. Также были уничтожены гаубица Д-20 и две боевые машины. Общие потери ВСУ За сутки на основных направлениях СВО солдаты РФ сбили пять украинских беспилотников. С начала спецоперации армия Украины потеряла 254 вертолета, 1185 боевых машин реактивных систем залпового огня, 15452 единицы специальной военной автомобильной техники и не только. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

ВС РФ непрерывно наносят украинским военным огневое поражение. Тем самым они не позволяют им продвигаться вперед. По словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, попытки провести десантную операцию со стороны украинских войск не увенчались успехом. Российские солдаты также нанесли поражение технике 35-й и 36-й бригад морской пехоты ВСУ, передает Минобороны РФ. Уничтожены около 50 военных Украины. URA.RU приводят основные успехи ВС РФ на различных направлениях за сутки. «Группировки российских войск продолжают успешно вести активную оборону, уверенно удерживают рубежи на всей линии боевого соприкосновения, постепенно улучшая свое положение. Противнику непрерывно наносится огневое поражение, не позволяющее ему продвинуться вперед. Все попытки ВСУ провести десантную операцию на Херсонском направлении не увенчались успехом», — передает слова Шойгу «Пятый канал». Подразделения группировок войск РФ на херсонском направлении с помощью огня артиллерии и ударов авиации нанесли удары по скоплениям живой силы противника. Также были поражены техника 35-й и 36-й бригад морской пехоты ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Помимо прочего, по результатам комплексного поражения было уничтожено порядка 50 украинских военных и два автомобиля. Также во время контрбатарейной борьбы были нанесены удары по орудию Д-20 и двум гаубицам «Мста-Б». Группа боевиков из 35-й бригады ВСУ обстреляла из миномета мирные кварталы Херсона. Это было сделано, чтобы обвинить военных РФ. Ранее председатель Херсонской областной государственной администрации Александр Прокудин заявил, что мобилизация в Херсоне будет усилена. По его мнению, с помощью подобных случаев с обстрелами кварталов на территории города можно заставить херсонских жителей пойти в военкоматы. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо. Военные части морской пехоты и сил специальной операции ВСУ несут огромные потери в связи с профессиональными действиями ВС РФ. Многие солдаты противника сдаются в плен, когда понимают бессмысленность попыток в прорыве обороны России. Российские военные эффективно выполняют поставленные перед ними задачи и мужественно действуют в самых сложных обстановках на фронте. За сутки на основных направлениях СВО солдаты РФ сбили пять украинских беспилотников. С начала спецоперации армия Украины потеряла 254 вертолета, 1185 боевых машин реактивных систем залпового огня, 15452 единицы специальной военной автомобильной техники и не только.