KI: на Украине объявили войну русскому жестовому языку

25 ноября 2023 в 06:48 Размер текста - 17 +

На Украине планируют запретить русский жестовый язык, заявил Александр Хребет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На Украине хотят отказаться от русского жестового языка. Об этом заявил журналист Александр Хребет в статье для издания Kyiv Independent. О том, что украинское общество пытается избавиться от всех русских жестов ему рассказали ряд экспертов. «Украина пытается избавиться от всех жестов, в которых есть хотя бы намек на русскость», — заявила автору публикации член экспертной комиссии Украинского общества глухих Наталья Аданюк. Замглавы общества Татьяна Кривко заявила, что, к примеру, рассматривается вариант перехода с русского жеста «спасибо» на международный аналог. На Украине заявляли о желании усилить контроль над использованием русского языка в Одессе. Глава украинской Винницы Сергей Моргунов сообщал, что вводится мораторий на публичное использование «русскоязычного культурного продукта», пишет RT.

На Украине хотят отказаться от русского жестового языка. Об этом заявил журналист Александр Хребет в статье для издания Kyiv Independent. О том, что украинское общество пытается избавиться от всех русских жестов ему рассказали ряд экспертов. «Украина пытается избавиться от всех жестов, в которых есть хотя бы намек на русскость», — заявила автору публикации член экспертной комиссии Украинского общества глухих Наталья Аданюк. Замглавы общества Татьяна Кривко заявила, что, к примеру, рассматривается вариант перехода с русского жеста «спасибо» на международный аналог. На Украине заявляли о желании усилить контроль над использованием русского языка в Одессе. Глава украинской Винницы Сергей Моргунов сообщал, что вводится мораторий на публичное использование «русскоязычного культурного продукта», пишет RT.