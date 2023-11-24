KI: на Украине объявили войну русскому жестовому языку

На Украине хотят отказаться от русского жестового языка. Об этом заявил журналист Александр Хребет в статье для издания Kyiv Independent. О том, что украинское общество пытается избавиться от всех русских жестов ему рассказали ряд экспертов.
«Украина пытается избавиться от всех жестов, в которых есть хотя бы намек на русскость», — заявила автору публикации член экспертной комиссии Украинского общества глухих Наталья Аданюк. Замглавы общества Татьяна Кривко заявила, что, к примеру, рассматривается вариант перехода с русского жеста «спасибо» на международный аналог.
На Украине заявляли о желании усилить контроль над использованием русского языка в Одессе. Глава украинской Винницы Сергей Моргунов сообщал, что вводится мораторий на публичное использование «русскоязычного культурного продукта», пишет RT.
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