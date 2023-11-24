24 ноября 2023

KI: на Украине объявили войну русскому жестовому языку

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Интервью с Михаилом Клименко. Екатеринбург, ногти, дресс код, жест двумя руками, руки, мужской маникюр
На Украине планируют запретить русский жестовый язык, заявил Александр Хребет Фото:
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На Украине хотят отказаться от русского жестового языка. Об этом заявил журналист Александр Хребет в статье для издания Kyiv Independent. О том, что украинское общество пытается избавиться от всех русских жестов ему рассказали ряд экспертов.

«Украина пытается избавиться от всех жестов, в которых есть хотя бы намек на русскость», — заявила автору публикации член экспертной комиссии Украинского общества глухих Наталья Аданюк. Замглавы общества Татьяна Кривко заявила, что, к примеру, рассматривается вариант перехода с русского жеста «спасибо» на международный аналог.

На Украине заявляли о желании усилить контроль над использованием русского языка в Одессе. Глава украинской Винницы Сергей Моргунов сообщал, что вводится мораторий на публичное использование «русскоязычного культурного продукта», пишет RT.

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На Украине хотят отказаться от русского жестового языка. Об этом заявил журналист Александр Хребет в статье для издания Kyiv Independent. О том, что украинское общество пытается избавиться от всех русских жестов ему рассказали ряд экспертов. «Украина пытается избавиться от всех жестов, в которых есть хотя бы намек на русскость», — заявила автору публикации член экспертной комиссии Украинского общества глухих Наталья Аданюк. Замглавы общества Татьяна Кривко заявила, что, к примеру, рассматривается вариант перехода с русского жеста «спасибо» на международный аналог. На Украине заявляли о желании усилить контроль над использованием русского языка в Одессе. Глава украинской Винницы Сергей Моргунов сообщал, что вводится мораторий на публичное использование «русскоязычного культурного продукта», пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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