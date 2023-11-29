29 ноября 2023

МИД отреагировало на исключение РФ из организации по запрещению химоружия

© Служба новостей «URA.RU»
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Магнитогорский молочный комбинат. Магнитогорск, табличка, осторожно биологическая опасность, бактериологическая опасность
МИД РФ назвали «избирательной экзекуцией» исключение страны из ОЗХО Фото:

Россия продолжит взаимодействие с союзниками и партнерами на площадке Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). С таким заявлением выступили в МИД РФ после исключения страны из организации.

«РФ будет совместно с союзниками, партнерами и единомышленниками продолжать играть активную роль на площадке ОЗХО. Лишение России места в исполнительном совете ОЗХО — „избирательная экзекуция“» — говорится в сообщении МИД РФ.

В МИД РФ заявили, что Запад шантажирует при голосовании в совет организации. «Западные страны прибегли к угрозам и шантажу при голосовании в Исполнительный совет ОЗХО», — отметили в ведомстве.

Россия не набрала нужный минимум голосов (65 голосов из минимальных 66) для участия в исполнительном совете Организации по запрещению химического оружия, из-за чего страну выгнали. При этом 21 государство было избрано в ОЗХО.

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Россия продолжит взаимодействие с союзниками и партнерами на площадке Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). С таким заявлением выступили в МИД РФ после исключения страны из организации. «РФ будет совместно с союзниками, партнерами и единомышленниками продолжать играть активную роль на площадке ОЗХО. Лишение России места в исполнительном совете ОЗХО — „избирательная экзекуция“» — говорится в сообщении МИД РФ. В МИД РФ заявили, что Запад шантажирует при голосовании в совет организации. «Западные страны прибегли к угрозам и шантажу при голосовании в Исполнительный совет ОЗХО», — отметили в ведомстве. Россия не набрала нужный минимум голосов (65 голосов из минимальных 66) для участия в исполнительном совете Организации по запрещению химического оружия, из-за чего страну выгнали. При этом 21 государство было избрано в ОЗХО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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