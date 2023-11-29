МИД отреагировало на исключение РФ из организации по запрещению химоружия

Россия продолжит взаимодействие с союзниками и партнерами на площадке Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). С таким заявлением выступили в МИД РФ после исключения страны из организации.
«РФ будет совместно с союзниками, партнерами и единомышленниками продолжать играть активную роль на площадке ОЗХО. Лишение России места в исполнительном совете ОЗХО — „избирательная экзекуция“» —
В МИД РФ заявили, что Запад шантажирует при голосовании в совет организации. «Западные страны прибегли к угрозам и шантажу при голосовании в Исполнительный совет ОЗХО», — отметили в ведомстве.
Россия не набрала нужный минимум голосов (65 голосов из минимальных 66) для участия в исполнительном совете Организации по запрещению химического оружия, из-за чего страну выгнали. При этом 21 государство было избрано в ОЗХО.
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