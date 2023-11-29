Россию выгнали из совета организации по запрещению химического оружия

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РФ больше не числится в качестве члена в организации по запрещению химоружия Фото:

Россию выгнали из Исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Страна не набрала нужный минимум голосов. При этом в Исполнительный совет вошла 21 страна. Об этом организация сообщила в соцсети X (бывший Twitter).

«21 государство-член ОЗХО было избрано для вступления в Исполнительный совет в 2024 году. Из стран Африки выбраны Алжир, Гана, Нигерия и Южная Африка. Из стран Азии: Бангладеш, Иран, Малайзия, Пакистан», — говорится в сообщении в аккаунте организации.

РФ получила 65 голосов. Минимум составлял 66 голосов. Из Восточноевропейской группы места в Исполнительном совете ОЗХО получили Украина, Литва и Польша.

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Россию выгнали из Исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Страна не набрала нужный минимум голосов. При этом в Исполнительный совет вошла 21 страна. Об этом организация сообщила в соцсети X (бывший Twitter). «21 государство-член ОЗХО было избрано для вступления в Исполнительный совет в 2024 году. Из стран Африки выбраны Алжир, Гана, Нигерия и Южная Африка. Из стран Азии: Бангладеш, Иран, Малайзия, Пакистан», — говорится в сообщении в аккаунте организации. РФ получила 65 голосов. Минимум составлял 66 голосов. Из Восточноевропейской группы места в Исполнительном совете ОЗХО получили Украина, Литва и Польша.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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