Россию выгнали из совета организации по запрещению химического оружия

29 ноября 2023 в 18:08 Размер текста - 17 +

РФ больше не числится в качестве члена в организации по запрещению химоружия Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Россию выгнали из Исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Страна не набрала нужный минимум голосов. При этом в Исполнительный совет вошла 21 страна. Об этом организация сообщила в соцсети X (бывший Twitter). «21 государство-член ОЗХО было избрано для вступления в Исполнительный совет в 2024 году. Из стран Африки выбраны Алжир, Гана, Нигерия и Южная Африка. Из стран Азии: Бангладеш, Иран, Малайзия, Пакистан», — говорится в сообщении в аккаунте организации . РФ получила 65 голосов. Минимум составлял 66 голосов. Из Восточноевропейской группы места в Исполнительном совете ОЗХО получили Украина, Литва и Польша.

Россию выгнали из Исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Страна не набрала нужный минимум голосов. При этом в Исполнительный совет вошла 21 страна. Об этом организация сообщила в соцсети X (бывший Twitter). «21 государство-член ОЗХО было избрано для вступления в Исполнительный совет в 2024 году. Из стран Африки выбраны Алжир, Гана, Нигерия и Южная Африка. Из стран Азии: Бангладеш, Иран, Малайзия, Пакистан», — говорится в сообщении в аккаунте организации. РФ получила 65 голосов. Минимум составлял 66 голосов. Из Восточноевропейской группы места в Исполнительном совете ОЗХО получили Украина, Литва и Польша.