Увеличилось число погибших россиян в хостеле Казахстана

Возбуждено уголовное дело из-за пожара (архивное фото)
Еще один гражданин РФ погиб в хостеле Алматы в Казахстане. Об этом сообщает местная полиция. Ранее появилась информация об одном погибшем россиянине.
«Число россиян, погибших при пожаре в хостеле в Алма-Ате, увеличилось до двух», — сообщает полиция. Сообщение передает телеканал 360 в своем telegram-канале. Возбуждено уголовное дело.
Пожар в хостеле произошел в ночь на 30 ноября. По предварительной информации, погибло 13 человек. Причины пожара неизвестны.
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