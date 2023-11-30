Увеличилось число погибших россиян в хостеле Казахстана

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Возбуждено уголовное дело из-за пожара (архивное фото) Фото:

Еще один гражданин РФ погиб в хостеле Алматы в Казахстане. Об этом сообщает местная полиция. Ранее появилась информация об одном погибшем россиянине.

«Число россиян, погибших при пожаре в хостеле в Алма-Ате, увеличилось до двух», — сообщает полиция. Сообщение передает телеканал 360 в своем telegram-канале. Возбуждено уголовное дело.

Пожар в хостеле произошел в ночь на 30 ноября. По предварительной информации, погибло 13 человек. Причины пожара неизвестны.

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Еще один гражданин РФ погиб в хостеле Алматы в Казахстане. Об этом сообщает местная полиция. Ранее появилась информация об одном погибшем россиянине. «Число россиян, погибших при пожаре в хостеле в Алма-Ате, увеличилось до двух», — сообщает полиция. Сообщение передает телеканал 360 в своем telegram-канале. Возбуждено уголовное дело. Пожар в хостеле произошел в ночь на 30 ноября. По предварительной информации, погибло 13 человек. Причины пожара неизвестны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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