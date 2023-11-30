Увеличилось число погибших россиян в хостеле Казахстана

30 ноября 2023 в 10:43 Размер текста - 17 +

Возбуждено уголовное дело из-за пожара (архивное фото) Фото: Таисия_ Воронцова © URA.RU Еще один гражданин РФ погиб в хостеле Алматы в Казахстане. Об этом сообщает местная полиция. Ранее появилась информация об одном погибшем россиянине. «Число россиян, погибших при пожаре в хостеле в Алма-Ате, увеличилось до двух», — сообщает полиция. Сообщение передает телеканал 360 в своем telegram-канале. Возбуждено уголовное дело. Пожар в хостеле произошел в ночь на 30 ноября. По предварительной информации, погибло 13 человек. Причины пожара неизвестны.

Еще один гражданин РФ погиб в хостеле Алматы в Казахстане. Об этом сообщает местная полиция. Ранее появилась информация об одном погибшем россиянине. «Число россиян, погибших при пожаре в хостеле в Алма-Ате, увеличилось до двух», — сообщает полиция. Сообщение передает телеканал 360 в своем telegram-канале. Возбуждено уголовное дело. Пожар в хостеле произошел в ночь на 30 ноября. По предварительной информации, погибло 13 человек. Причины пожара неизвестны.