Директор Большого театра уволился и попрощался с коллективом

01 декабря 2023 в 02:41 Размер текста - 17 +

Владимир Урин отработал последний день Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Директор Большого театра Владимир Урин заявил, что отработал последний день на своем посту. Видео прощания Урина с коллективом в социальных сетях публикуют его коллеги. «Сегодня я с вами прощаюсь. Работаю с вами последний день в Большом театре», — объявил Урин коллективу на видео, которое опубликовал в своем telegram-канале музыкальный критик Сергей Буланов. В своей прощальной речи Урин отметил, что в последние годы Большой театр поставил ряд спектаклей, за которые он испытывает гордость. Он также предложил артистам тост — выпить за удачную премьеру театра. В середине ноября Урин подал заявление об увольнении по собственному желанию, написанное на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Просьба была удовлетворена.

Директор Большого театра Владимир Урин заявил, что отработал последний день на своем посту. Видео прощания Урина с коллективом в социальных сетях публикуют его коллеги. «Сегодня я с вами прощаюсь. Работаю с вами последний день в Большом театре», — объявил Урин коллективу на видео, которое опубликовал в своем telegram-канале музыкальный критик Сергей Буланов. В своей прощальной речи Урин отметил, что в последние годы Большой театр поставил ряд спектаклей, за которые он испытывает гордость. Он также предложил артистам тост — выпить за удачную премьеру театра. В середине ноября Урин подал заявление об увольнении по собственному желанию, написанное на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Просьба была удовлетворена.