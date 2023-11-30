30 ноября 2023

Директор Большого театра уволился и попрощался с коллективом

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция, посвященная гастролям Большого театра. Челябинск, урин владимир
Владимир Урин отработал последний день Фото:

Директор Большого театра Владимир Урин заявил, что отработал последний день на своем посту. Видео прощания Урина с коллективом в социальных сетях публикуют его коллеги.

«Сегодня я с вами прощаюсь. Работаю с вами последний день в Большом театре», — объявил Урин коллективу на видео, которое опубликовал в своем telegram-канале музыкальный критик Сергей Буланов.

В своей прощальной речи Урин отметил, что в последние годы Большой театр поставил ряд спектаклей, за которые он испытывает гордость. Он также предложил артистам тост — выпить за удачную премьеру театра.

В середине ноября Урин подал заявление об увольнении по собственному желанию, написанное на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Просьба была удовлетворена.

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Директор Большого театра Владимир Урин заявил, что отработал последний день на своем посту. Видео прощания Урина с коллективом в социальных сетях публикуют его коллеги. «Сегодня я с вами прощаюсь. Работаю с вами последний день в Большом театре», — объявил Урин коллективу на видео, которое опубликовал в своем telegram-канале музыкальный критик Сергей Буланов. В своей прощальной речи Урин отметил, что в последние годы Большой театр поставил ряд спектаклей, за которые он испытывает гордость. Он также предложил артистам тост — выпить за удачную премьеру театра. В середине ноября Урин подал заявление об увольнении по собственному желанию, написанное на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Просьба была удовлетворена.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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