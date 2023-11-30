Директор Большого театра уволился и попрощался с коллективом

Директор Большого театра Владимир Урин заявил, что отработал последний день на своем посту. Видео прощания Урина с коллективом в социальных сетях публикуют его коллеги.
«Сегодня я с вами прощаюсь. Работаю с вами последний день в Большом театре», — объявил Урин коллективу на видео, которое опубликовал в своем
В своей прощальной речи Урин отметил, что в последние годы Большой театр поставил ряд спектаклей, за которые он испытывает гордость. Он также предложил артистам тост — выпить за удачную премьеру театра.
В середине ноября Урин подал заявление об увольнении по собственному желанию, написанное на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Просьба была удовлетворена.
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