Владимир Константинов заявил, что на Украине скоро случится территориальный развал
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российские военнослужащие нанесли удар по месту сбора командного состава украинских тактических групп «Катран» и «Омаха». Об этом сообщили в Минобороны РФ. Главные события за 10 декабря с фронта боевых действий — в материале URA.RU.
- Российские силы ударили по месту сбора командного состава тактических групп ВСУ «Катран» и «Омаха». «Нанесено поражение по месту сбора командного состава тактических групп „Катран“ и „Омаха“ вооруженных сил Украины», — сообщили в Минобороны.
- Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что в ближайшее время случится территориальный развал Украины. По его словам, фактически он уже произошел.
- Киевскому режиму придется сдать некоторые территории и отступать на запад из-за наметившейся «плохой тенденции». Об этом сообщил офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) Арти Грин.
- Украинская армия находится в крайне невыгодном положении на фронте. Об этом заявил украинский военный эксперт Олег Жданов. По его словам, ВСУ необходима новая поставка оружия от западных стран.
- ВСУ не учитывают возможности ограниченно годных призывников, отправляя их в штурмовые подразделения. Об этом сообщил секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко. Он отметил, что в военкомате призывникам обещают несложные должности, а потом отправляют в штурмовики.
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