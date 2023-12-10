ВС РФ поразили командиров ВСУ: главное к вечеру 10 декабря

Минобороны РФ: ВС РФ ударили по месту сборов командиров ВСУ
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Владимир Константинов заявил, что на Украине скоро случится территориальный развал Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские военнослужащие нанесли удар по месту сбора командного состава украинских тактических групп «Катран» и «Омаха». Об этом сообщили в Минобороны РФ. Главные события за 10 декабря с фронта боевых действий — в материале URA.RU.

  • Российские силы ударили по месту сбора командного состава тактических групп ВСУ «Катран» и «Омаха». «Нанесено поражение по месту сбора командного состава тактических групп „Катран“ и „Омаха“ вооруженных сил Украины», — сообщили в Минобороны.
  • Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что в ближайшее время случится территориальный развал Украины. По его словам, фактически он уже произошел.
  • Киевскому режиму придется сдать некоторые территории и отступать на запад из-за наметившейся «плохой тенденции». Об этом сообщил офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) Арти Грин.
  • Украинская армия находится в крайне невыгодном положении на фронте. Об этом заявил украинский военный эксперт Олег Жданов. По его словам, ВСУ необходима новая поставка оружия от западных стран.
  • ВСУ не учитывают возможности ограниченно годных призывников, отправляя их в штурмовые подразделения. Об этом сообщил секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко. Он отметил, что в военкомате призывникам обещают несложные должности, а потом отправляют в штурмовики.

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Российские военнослужащие нанесли удар по месту сбора командного состава украинских тактических групп «Катран» и «Омаха». Об этом сообщили в Минобороны РФ. Главные события за 10 декабря с фронта боевых действий — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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