Путин: Конституция РФ работает и стабилизирует государство

12 декабря 2023 в 17:34 Размер текста - 17 +

Главное в Конституции — защита интересов граждан, заявил Владимир Путин Фото: Анна Майорова © URA.RU Президент РФ Владимир Путин заявил, что российская Конституция работает и стабилизирует государство. Об этом он высказался на встрече с судьями КС РФ. «Конституция РФ работает, живет, стабилизирует государство, помогает людям», — сказал Путин в ходе встречи. Трансляция велась в эфире телеканала Россия 24. По словам президента, главное в Конституции — защита интересов граждан. Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в Конституцию РФ точно будут внесены точечные поправки. Он добавил, что в настоящий момент России не нужно полностью менять Конституцию.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что российская Конституция работает и стабилизирует государство. Об этом он высказался на встрече с судьями КС РФ. «Конституция РФ работает, живет, стабилизирует государство, помогает людям», — сказал Путин в ходе встречи. Трансляция велась в эфире телеканала Россия 24. По словам президента, главное в Конституции — защита интересов граждан. Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в Конституцию РФ точно будут внесены точечные поправки. Он добавил, что в настоящий момент России не нужно полностью менять Конституцию.