Путин: Конституция РФ работает и стабилизирует государство

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Главное в Конституции — защита интересов граждан, заявил Владимир Путин Фото:

Президент РФ Владимир Путин заявил, что российская Конституция работает и стабилизирует государство. Об этом он высказался на встрече с судьями КС РФ.

«Конституция РФ работает, живет, стабилизирует государство, помогает людям», — сказал Путин в ходе встречи. Трансляция велась в эфире телеканала Россия 24. По словам президента, главное в Конституции — защита интересов граждан.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в Конституцию РФ точно будут внесены точечные поправки. Он добавил, что в настоящий момент России не нужно полностью менять Конституцию.

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что российская Конституция работает и стабилизирует государство. Об этом он высказался на встрече с судьями КС РФ. «Конституция РФ работает, живет, стабилизирует государство, помогает людям», — сказал Путин в ходе встречи. Трансляция велась в эфире телеканала Россия 24. По словам президента, главное в Конституции — защита интересов граждан. Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в Конституцию РФ точно будут внесены точечные поправки. Он добавил, что в настоящий момент России не нужно полностью менять Конституцию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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