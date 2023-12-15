Госдума приняла закон о подаче электронных жалоб по уголовным делам

В России принят закон, позволяющий подавать электронные ходатайства, заявления, жалобы и судебные решения в прокуратуру, следственные органы и суд в ходе уголовного производства. Соответствующий проект был одобрен Госдумой РФ.
«Принят закон, предусматривающий возможность подачи в электронном виде ходатайств, заявлений, жалоб и требований в рамках уголовного производства в прокуратуру и следственные органы», — сообщает ТАСС. Там добавили, что соответствующие документы должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью и не содержать информацию, ущемляющую государственную безопасность или права несовершеннолетних. Также участники уголовного процесса могут получать электронные копии документов через Единый портал государственных услуг.
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