Госдума приняла закон о подаче электронных жалоб по уголовным делам

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В России станет возможным отправка ходатайств и других документов в электронном виде Фото:

В России принят закон, позволяющий подавать электронные ходатайства, заявления, жалобы и судебные решения в прокуратуру, следственные органы и суд в ходе уголовного производства. Соответствующий проект был одобрен Госдумой РФ.

«Принят закон, предусматривающий возможность подачи в электронном виде ходатайств, заявлений, жалоб и требований в рамках уголовного производства в прокуратуру и следственные органы», — сообщает ТАСС. Там добавили, что соответствующие документы должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью и не содержать информацию, ущемляющую государственную безопасность или права несовершеннолетних. Также участники уголовного процесса могут получать электронные копии документов через Единый портал государственных услуг.

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В России принят закон, позволяющий подавать электронные ходатайства, заявления, жалобы и судебные решения в прокуратуру, следственные органы и суд в ходе уголовного производства. Соответствующий проект был одобрен Госдумой РФ. «Принят закон, предусматривающий возможность подачи в электронном виде ходатайств, заявлений, жалоб и требований в рамках уголовного производства в прокуратуру и следственные органы», — сообщает ТАСС. Там добавили, что соответствующие документы должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью и не содержать информацию, ущемляющую государственную безопасность или права несовершеннолетних. Также участники уголовного процесса могут получать электронные копии документов через Единый портал государственных услуг.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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