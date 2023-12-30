В городах РФ начали отменять фейерверки из-за трагедии в Белгороде

Во Владивостоке отменили фейерверки из-за атаки ВСУ на Белгород

31 декабря 2023 в 08:00 Размер текста - 17 +

По словам Шестакова, Владивосток скорбит со всей страной из-за ситуации в Белгороде Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета ВСУ атаковали Белгород перед Новым годом Во Владивостоке отменили запуск фейерверков. Это связано с трагедией, произошедшей в Белгороде. Об этом сообщил глава города Константин Шестаков. «Во Владивостоке вечером отменены праздничные фейерверки. Мы скорбим вместе со всей страной», — написал Шестаков на канале . Он выразил соболезнования родным погибших. А также пострадавшим при атаке ВСУ мирным гражданам. Ранее сообщалось, что украинская армия обстреляла центральную часть Белгорода 30 декабря. Число погибших при атаке достигло 20 человек. В том числе из них трое детей. Число пострадавших составляет 111 человек. Известно, что обстрел пришелся на каток на Соборной площади, Медицинский колледж БелГУ и региональный Дом правительства. В Белгороде возникло не менее 10 очагов пожара, передает VSE42.Ru. Из-за трагедии Россия созвала экстренное заседание Совбеза ООН, пишет «Царьград».

Во Владивостоке отменили запуск фейерверков. Это связано с трагедией, произошедшей в Белгороде. Об этом сообщил глава города Константин Шестаков. «Во Владивостоке вечером отменены праздничные фейерверки. Мы скорбим вместе со всей страной», — написал Шестаков на канале. Он выразил соболезнования родным погибших. А также пострадавшим при атаке ВСУ мирным гражданам. Ранее сообщалось, что украинская армия обстреляла центральную часть Белгорода 30 декабря. Число погибших при атаке достигло 20 человек. В том числе из них трое детей. Число пострадавших составляет 111 человек. Известно, что обстрел пришелся на каток на Соборной площади, Медицинский колледж БелГУ и региональный Дом правительства. В Белгороде возникло не менее 10 очагов пожара, передает VSE42.Ru. Из-за трагедии Россия созвала экстренное заседание Совбеза ООН, пишет «Царьград».