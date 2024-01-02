Путин поздравил с 97-летием выдающегося хореографа Григоровича

02 января 2024 в 14:06 Размер текста - 17 +

Юрий Григорович — один из самых выдающихся хореографов XX века Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС Юрий Григорович отмечает 2 января день рождения. Выдающемуся советскому и российскому хореографу, балетмейстеру, артисту балета, педагогу и публицисту исполняется 97 лет. Именинника поздравил телеграммой президент России Владимир Путин. «Примите сердечные поздравления с днем рождения. Всю свою жизнь Вы посвятили подвижническому служению искусству, приумножению великих традиций русского балета, воспитанию молодых артистов. Ваша многогранная творческая, наставническая деятельность — яркий пример высочайшего профессионализма и преданности избранному делу», — сказано в поздравлении, опубликованном на сайте Кремля. Президент пожелал Григоровичу здоровья и бодрости духа. Один из самых выдающихся хореографов XX века Юрий Григорович родился 2 января 1927 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). Начинал творческую карьеру солистом Ленинградского театра оперы и балета имени Кирова, в 1961-м стал балетмейстером этого театра. С 1964-го по 1995 год занимал должность главного балетмейстера Большого театра. Имеет звания Герой Социалистического Труда, Народный артист СССР. Григорович — кавалер ордена Святого апостола Андрея Первозванного, орденов «За заслуги перед Отечеством» I, II, III степеней и двух орденов Ленина. Он — автор восьми оригинальных балетов и редакций практически всех классических балетов в репертуаре Большого театра. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Юрий Григорович отмечает 2 января день рождения. Выдающемуся советскому и российскому хореографу, балетмейстеру, артисту балета, педагогу и публицисту исполняется 97 лет. Именинника поздравил телеграммой президент России Владимир Путин. «Примите сердечные поздравления с днем рождения. Всю свою жизнь Вы посвятили подвижническому служению искусству, приумножению великих традиций русского балета, воспитанию молодых артистов. Ваша многогранная творческая, наставническая деятельность — яркий пример высочайшего профессионализма и преданности избранному делу», — сказано в поздравлении, опубликованном на сайте Кремля. Президент пожелал Григоровичу здоровья и бодрости духа. Один из самых выдающихся хореографов XX века Юрий Григорович родился 2 января 1927 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). Начинал творческую карьеру солистом Ленинградского театра оперы и балета имени Кирова, в 1961-м стал балетмейстером этого театра. С 1964-го по 1995 год занимал должность главного балетмейстера Большого театра. Имеет звания Герой Социалистического Труда, Народный артист СССР. Григорович — кавалер ордена Святого апостола Андрея Первозванного, орденов «За заслуги перед Отечеством» I, II, III степеней и двух орденов Ленина. Он — автор восьми оригинальных балетов и редакций практически всех классических балетов в репертуаре Большого театра.